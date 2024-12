もっと“かぞく”が楽しめる施設にアップデート！イオンモール「mozo ワンダーシティ」

イオンモールは、「mozo ワンダーシティ」において、2025年3月から12月にかけて大幅なリニューアルを実施します。

イオンモール「mozo ワンダーシティ」

イオンモールは、「mozo ワンダーシティ」において、2025年3月から12月にかけて大幅なリニューアルを実施。

多数の新店舗・移転・改装店舗に加えて、コンセプトの「mozo公園」、ブランドメッセージ「mozoのある、くらし。」の願いでもある「ここちよさ」をより感じられるよう、施設の環境面もアップデートします。

なお、春の改装においては、第1弾 3月下旬、第2弾 4月下旬に合計約40店舗が続々とオープン、環境面においても様々なアップデートを予定しています。

【リニューアル概要】

■第1弾:2025年3月下旬

■第2弾:2025年4月下旬

新店舗・移転・改装店舗数 約40店舗

■mozo ワンダーシティ施設概要

所在地 : 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番

事業者 : 日本都市ファンド投資法人

運営・管理: イオンモール株式会社、株式会社ザイマックス東海

施設規模 : 敷地面積 約107,000m2

延床面積 約244,000m2

営業時間 : ショップ・サービス 10:00〜21:00 レストラン 11:00〜22:00

イオンスタイルワンダーシティ 9:00〜23:00

※一部営業時間が異なる店舗・売場があります。

