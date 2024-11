Ã¦ÃºÁÇ¤äºÆÇÛÃ£ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¡ªÃ¦ÃºÁÇ¿ä¿Ê²ñµÄ¡ÖÀÄ¿¹¸©ºÆÇÛÃ£ºï¸º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

青森県再配達削減による脱炭素推進会議では、「青森県再配達削減プロジェクト」の一環として、2024年11月3日(日)、青森市のサンロード青森にてPRイベントを実施しました。

脱炭素推進会議「青森県再配達削減プロジェクト」

開催日時 : 2024年11月3日(日) 10:00〜16:00

会場 : サンロード青森(〒030-0845 青森県青森市緑3丁目9-2)

来場者数 : 約500名

主催 : 青森県環境エネルギー部環境政策課

青森県再配達削減による脱炭素推進会議では、「青森県再配達削減プロジェクト」の一環として、2024年11月3日(日)、青森市のサンロード青森にてPRイベントを実施。

イベントでは、各社がそれぞれのブースで脱炭素や再配達削減に向けた取組、荷物の多様な受取方法などを紹介しました。

また、各社の話を聞いてアンケートに答えてくれた方には、県産米などの素敵な景品をプレゼントするなど、参加者が再配達削減について考える機会となりました。

次回の「青森県再配達削減プロジェクト」PRイベントは、2024年11月30日(土)に八戸市のショッピングセンターラピアで開催を予定しています。

■全国における再配達の現状

宅配便再配達実態調査に基づく再配達率は次のとおりです。

国では再配達率6%を目標としています。

令和6年4月 10.4%(令和5年4月 11.4%)

※大手宅配事業者3社の配達総数のうち、再配達分の割合(国土交通省ホームページより)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 脱炭素や再配達削減に向けた取組!脱炭素推進会議「青森県再配達削減プロジェクト」 appeared first on Dtimes.