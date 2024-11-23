¸©ËÜÅÚ¤Ë¡È´¥ÁçÃí°ÕÊó¡É¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Ç£³ÅïÁ´¾Æ£±¿Í¤¬»àË´¡¡½Ð²Ð¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·
¡¡¸©ËÜÅÚ¤Ë¤Ï¡¢22Æü¤«¤é´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸©Æâ¤Ç¤Ï²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤Ï½»Âð¤Ê¤É3Åï¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¼¯»ùÅç»ÔÅìËóÄ®¤Î²Ð»ö¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Çò±ì¤¬Î©¤Á¹þ¤áÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡22Æü¸á¸å7»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç»ÔÅìËóÄ®¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¿¹±à ¥»¥Ä»Ò¤µ¤ó(95)¤Î½»¤àÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤È¾®²°2Åï¤òÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹±à¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢¹ÈÏ°Ï¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á½Ð²Ð¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¸©ËÜÅÚ¤Ç¤Ï¡¢22Æü¤«¤é´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤Î°·¤¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£