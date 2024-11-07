　日本サッカー協会(JFA)は7日、国内トレーニングキャンプを行うU-16日本代表候補メンバーを発表した。期間内には阪南大高、C大阪U-18との練習試合が予定されている。

以下、JFA発表のメンバー

▽GK

仲七璃(帝京長岡高)

新堀恵太(FC東京U-18)

後藤陽翔(甲府U-18)

DF

薄井翼(浦和ユース)

大石蓮斗(札幌大谷高)

田中義峯(浦和ユース)

佐藤桜久(柏U-18)

渡部友翔(大津高)

藤川虎三(福岡U-18)

萩原慶(桐光学園高)

メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)

MF

岩崎亮佑(横浜FCユース)

樺山文代志(興國高)

野村颯馬(鹿児島城西高)

大貫琉偉(鹿島ユース)

原湊士(広島ユース)

中村龍(湘南U-18)

姫野誠(千葉U-18)

松野泰知(FC東京U-18)

杉山琥二郎(清水ユース)

FW

吉崎太珠(日章学園高)

花城瑛汰(神村学園高)

前田陽輝(福岡U-18)

安西来起(岡山U-18)

高橋成海(広島ユース)