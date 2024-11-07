U-16日本代表候補メンバーが発表! 日章学園FW吉崎太珠、興國MF樺山文代志ら23人
日本サッカー協会(JFA)は7日、国内トレーニングキャンプを行うU-16日本代表候補メンバーを発表した。期間内には阪南大高、C大阪U-18との練習試合が予定されている。
以下、JFA発表のメンバー
▽GK
仲七璃(帝京長岡高)
新堀恵太(FC東京U-18)
後藤陽翔(甲府U-18)
DF
薄井翼(浦和ユース)
大石蓮斗(札幌大谷高)
田中義峯(浦和ユース)
佐藤桜久(柏U-18)
渡部友翔(大津高)
藤川虎三(福岡U-18)
萩原慶(桐光学園高)
メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
MF
岩崎亮佑(横浜FCユース)
樺山文代志(興國高)
野村颯馬(鹿児島城西高)
大貫琉偉(鹿島ユース)
原湊士(広島ユース)
中村龍(湘南U-18)
姫野誠(千葉U-18)
松野泰知(FC東京U-18)
杉山琥二郎(清水ユース)
FW
吉崎太珠(日章学園高)
花城瑛汰(神村学園高)
前田陽輝(福岡U-18)
安西来起(岡山U-18)
高橋成海(広島ユース)
以下、JFA発表のメンバー
▽GK
仲七璃(帝京長岡高)
新堀恵太(FC東京U-18)
後藤陽翔(甲府U-18)
DF
薄井翼(浦和ユース)
大石蓮斗(札幌大谷高)
田中義峯(浦和ユース)
佐藤桜久(柏U-18)
渡部友翔(大津高)
萩原慶(桐光学園高)
メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
MF
岩崎亮佑(横浜FCユース)
樺山文代志(興國高)
野村颯馬(鹿児島城西高)
大貫琉偉(鹿島ユース)
原湊士(広島ユース)
中村龍(湘南U-18)
姫野誠(千葉U-18)
松野泰知(FC東京U-18)
杉山琥二郎(清水ユース)
FW
吉崎太珠(日章学園高)
花城瑛汰(神村学園高)
前田陽輝(福岡U-18)
安西来起(岡山U-18)
高橋成海(広島ユース)