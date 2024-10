Amazonプライム感謝祭で後悔しないための厳選アイテムを紹介!

Amazonプライム感謝祭が10月19日(土) 0:00 から10月20日(日) 23:59 まで開催されます!たった48時間限定のセール…! でも大丈夫、 10月17日(木) 0:00 からは先行セールも開催されるので、合計で4日間、お得にお買い物ができます。それでも4日間なんてあっという間。気がついたらセールが終わっていたなんてことのないように、おすすめアイテム&攻略法をまとめてお届け!

プライム感謝祭&先行セール

<プライム感謝祭先行セール>10月17日(木) 0:00 〜 10月18日(金) 23:59<プライム感謝祭>10月19日(土) 0:00 〜10月20日(日) 23:59■レタスクラブ経由で9月のスマイルセールで売れたもの40まずは直近で開催されたスマイルセール(2024年8月29日(木)9:00〜9月4日(水)23:59)で、レタスクラブ経由で売れたアイテムから40選をピックアップ!1. イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン AIFENG ブルートゥース イヤホン LEDディスプレイ ノイズキャンセリング 長時間再生 自動ペアリング過去1ヵ月で1万点売れている大人気アイテム!700件以上あるレビューは5つ星中4.2!防水機能もIPX7。充電はType-C。有線のイヤホンもいいのですが、やっぱりワイヤレス快適です。2. バランスオンminiケーキ 江崎グリコ 【バランスオン ミニケーキ】チーズケーキ味 20個入り過去1か月で7000点以上購入されている超人気商品。おいしいから定期購入しているという口コミも多く、7,800件以上あるレビューは5つ星中4.1。しっとり食感でビタミンやカルシウムなどの栄養がぎゅっと詰められているので、子どもや高齢の方にも◎3. VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)1日1回の使用で揺らぎ&水分ケアできるこちらのシートマスク。なんと過去1か月で2万点以上購入されている超大ヒットアイテム。口コミには「使いやすい」「結局これに戻る」といった支持の声多数!エイジングケアができるリードルS EFI-GF エクソソームマスクも売れてました!4. Amazonベーシック 乾電池 単3形 単三電池 アルカリ 保存期限10年 20個セット 1.5V 液漏れ防止常備しておきたい電池。750,000件以上あるレビューは5つ星中4.3。単3の48個セットや単4もあります。5. 【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠Amazonは意外とお薬類がお手頃価格。※この商品は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよくお読みいただき、ご不明な点がありましたら購入先の薬剤師にご相談の上ご購入を検討ください。お届け先地域によって販売店舗が異なります。6. アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g大容量の詰め替え用は宅配で買いたいアイテム。1,200件以上あるレビューは5つ星中4.4。洗剤で一番売れていたのはアタックZEROでした。7. キリン 自然が磨いた天然水 ラベルレス 水 2リットル 9本ローリングストックにもおすすめのペットボトルのお水。6,200件以上あるレビューは5つ星中4.4。8. 【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セットAmazon限定のタオル。ふかふかで吸水力も◎!60,000件以上あるレビューは5つ星中4.5。スーモーキーブルーも人気でした。9. ネスカフェ ゴールドブレンド 瓶 120g 【 ソリュブル コーヒー 】おいしいコーヒーが手軽に飲めると人気のコーヒー。7,700件以上あるレビューは5つ星中4.4。カフェインレスもおいしいと人気です。10. バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]5,700件以上あるレビューは5つ星中4.4。お風呂が気持ちいい季節になってきました。バブでシュワっと疲れをとりましょう。11. NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ (高濃度フッ素 1450ppm配合) 歯磨き粉 セット 130g×2個+Y字フロス付き歯磨き粉でランクインしているのはこちら。12,000件以上あるレビューは5つ星中4.3。フロスがついてくるのも何気に嬉しい♪12. 日傘 超軽量 189g-199g UVカット率 100% 完全遮光 遮熱 ワンタッチ自動開閉 折りたたみ傘 コンパクト 折り畳み日傘涼しくなったからといって油断は大敵! 雨の日にも使えるから1本持っておくと1年中使えて便利。10,000件以上あるレビューは5つ星中4.1。13. KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G最大読出速度:100MB/sのmicroSD。Nintendo Switchも動作確認済。SD変換アダプタも付いています。10,000件以上あるレビューは5つ星中4.4。14. 【Amazon.co.jp限定】キレイキレイ薬用泡ハンドソープ詰替 シトラスフルーティ大容量1760ml詰め替え8.8回分と大容量のハンドソープ。きめ細かい泡で泡ぎれも◎。5,700件以上あるレビューは5つ星中4.5。15. ロゴス(LOGOS) 保冷剤 倍速凍結・氷点下パック 長時間保冷 長時間 防災 日本製季節問わず、災害時の防災グッズとしても買っておきたい保冷剤!15,000件以上あるレビューは5つ星中4.3。16. ミノン薬用ヘアシャンプー つめかえ用 380mL ヘアシャンプー 敏感肌 かゆみ フケ 保湿 乾燥対策 弱酸性 低刺激性 【医薬部外品】シャンプーカテゴリーで1位(9月30日現在)のこちらのシャンプー。頭皮ケア重視したい方にオススメ。3,300件以上あるレビューは5つ星中4.2。17. 【Amazon.co.jp限定】 ミネラルストロング 伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本 シリカ含有Amazonで過去1ヶ月で10万点以上購入されているという強炭酸水!22,000件以上あるレビューは5つ星中4.3。18. スコッティ フラワーパック 3倍長持ち トイレット75mダブル ホワイト 12ロールトイレットペーパーも多めに常備しておきたい一品ですよね。3倍長持ちなのも嬉しい。7,400件以上あるレビューは5つ星中4.4。19. REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)トレーニングはもちろん、美容にも飲んだらいいというプロテイン。12,000件以上あるレビューは5つ星中4.4。おいしいと評判です。20. 【タブレット 10インチ2024初登場】android 14タブレット12GB+64GB+1TB TF拡張、Widevine L1+GMS認証+Type-C充電+6000mAh、BMAX I9Plus Wi-Fi 6モデル星5つ中4.5がついている高評価のタブレット。コスパがいいと評判です。21. ニチバン 養生テープ フィルムクロス テープ 50mm×25m巻 半透明あるとなにかと便利な養生テープもランクイン! 2,500件以上あるレビューは5つ星中4.4。22. 【カロリーゼロ・糖質ゼロ】アサヒ ドライゼロ [ノンアルコール [350ml×24本]]運転する方、健康のためにアルコールを控えている方でも満足できるノンアルコール。6,400件以上あるレビューは5つ星中4.4。氷を入れて飲むのもオススメだそう。23. YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット 詰め替え カームナイトリペア睡眠中の乾燥やダメージからも髪を守ってくれるヨルの詰め替え。4,700件以上あるレビューは5つ星中4.5。ボトルタイプも人気です。24. ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極過去1ヶ月で1万点以上売れているという枕。首への負担がかかりにくい形。2,300件以上あるレビューは5つ星中4.2。25. レノア ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,620mL[大容量]5つ星ホテルが認めた香りと肌ざわりのレノアハピネス。上品なホワイトティーの香り。1,200件以上あるレビューは5つ星中4.5。26. by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 ミネラルウォーター (Smart Basic)500mlのペットボトル水24本。ラベルレスなところも◎!16,000件以上あるレビューは5つ星中4.4。27. サロンドプロ 白髪かくし カラーオンリタッチ ダークブラウン私もポチった一品…。数回使うとたしかに目立たなくなっている気がします!2,300件以上あるレビューは5つ星中4.0。28. 明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg私も大好きなチョコレート。ちょっと甘い物を食べたい時に…。8,100件以上あるレビューは5つ星中4.4。29. Loop Quiet 耳栓 静かさとリラックスのために 睡眠用 聴覚過敏 機内用 フレキシブルなソフト シリコン製 繰り返し使える聴覚プロテクション 8個 (XS・S・M・Lサイズ x 各1セット)のイヤチップ ノイズ低減 (SNR): 24dB / (NRR) 14 - ブラック寝る時や集中したい時に使える耳栓。95,000件以上あるレビューは5つ星中3.8。水洗いして繰り返し使えるところもgood!30. ナチュリエ(naturie) ハトムギ化粧水 (スキンコンディショナーR) 500ml ハトムギエキス/無香料/無着色/低刺激性/オイルフリー/アルコールフリー/界面活性剤フリー/大容量化粧水といえば…のハトムギ化粧水も売れました! やっぱり定番。1,200件以上あるレビューは5つ星中4.5。31. スマートウォッチ「2024年機能超絶モデル·Bluetooth5.3」1.85インチ大画面 24時間健康管理 スマートウォッチiPhone対応&アンドロイド対応 薄型軽量 通話機能付き便利なスマートウォッチ。300件以上あるレビューは5つ星中3.7。この価格でこの性能ならばコスパ◎との評判。32. ビオレUV【Amazon.co.jp限定】【大容量】 アクアリッチ ウォータリーエッセンス 110g (通常品の1.6倍) 日焼け止め SPF50+/PA++++乾燥肌の私も使っていて心地いいUV。3,400件以上あるレビューは5つ星中4.4。ランクインするのも納得です。33.LION オクトシャンプー 320MLフケ・かゆみが気になる人へおすすめのシャンプー。6,000件近い口コミで星は4.4!34. by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有Amazonブランドの炭酸水。富士山の天然水の強炭酸水で、ラベルレスも嬉しいポイント。21,000件以上あるレビューは5つ星中4.4。35. レノア 超消臭1WEEK 柔軟剤 SPORTS フレッシュシトラス 詰め替え 1,900mL [大容量]汗のニオイもベタつきも防いで1週間ずーっと消臭してくれて、夜干しも安心だそう♪500件以上あるレビューは5つ星中4.4。36. アサヒ飲料 ウィルキンソン タンサン ラベルレス 500ml×32本 [炭酸水]ウィルキンソンの炭酸水もランクイン。32本も入っているのも嬉しい!1,200件以上あるレビューは5つ星中4.5。37. サントリー ペプシ <メガ生>ゼロ コーラ 1.5L生コーラスパイスを配合し、非加熱製法で生ビールのように爽快な飲みごたえの生ペプシ。カロリーもゼロ!150件以上あるレビューは5つ星中4.3。38. ALLIE(アリィー)クロノビューティ カラーチューニングUV 03 SPF50+ PA++++【日焼け止め】【顔用】 40グラム色ムラや毛穴もカバーできるのでノーフェンデも◎。SPF50+PA++++で紫外線もしっかりカット。1200件以上あるレビューは5つ星中4.2。39. Fire TV Stick 第3世代 | HD対応スタンダードモデル | ストリーミングメディアプレイヤー【2021年発売】スマートテレビでなくても、このFire TV Stickをテレビに挿せば動画サービスを見る事ができるようになります! もちろんPrime Videoも。234,000件以上あるレビューは5つ星中4.4。40. どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製【100回】取付は20秒のカンタン仕様。トイレに被せるだけ。3,400件以上あるレビューは5つ星中4.2。災害用トイレとしてだけでなく、携帯トイレとして、介護にも。防災グッズで足りないものはセール時期に買い足しておきたいですね。■プライムデーで売れたものランキングBEST10をおさらい!今年7月に行われたプライムデー。レタスクラブweb経由でプライムデーでみんながリアルに買ったものを集計してランキング形式でご紹介していきます! セールになっていたのは2024年7月のプライムデー当時の情報ですが、人気アイテムはセール対象になりやすいので今からカートインしておくのがおすすめです!第1位▶︎【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠急な頭痛などの時に頼れる頭痛薬。常備しておきたい一品。※この商品は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよくお読みいただき、ご不明な点がありましたら購入先の薬剤師にご相談の上ご購入を検討ください。第2位▶︎ビオレ 【Amazon-co-jp限定】【大容量】UV アクアリッチ ウォータリーエッセンス 110g (通常品の1.6倍) 日焼け止め SPF50+/PA++++●参考価格¥1,210 ⇒セール価格塗り心地がいい日焼け止めで定評あり。大容量なのも嬉しい。第3位▶︎by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有 強炭酸水 ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)●過去価格¥1,592 ⇒セール価格まだまだ暑い日も続いている今、シュワッと冷えた飲みものが最高! 年末需要にもストック買いしておきたいところ。 19,907件のレビューで5つ星中4.4と超高評価。第4位▶︎Fire TV Stick 第3世代 | HD対応スタンダードモデル | ストリーミングメディアプレイヤー【2021年発売】●参考価格¥4,980 ⇒セール価格228,446件のレビューで5つ星中4.4と超高評価の商品。これでテレビ画面で様々なコンテンツが楽しめます!第5位▶︎VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)●参考価格¥2,420 ⇒セール価格シートマスクの大ベストセラーアイテム!第6位▶︎バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]●参考価格¥2,079 ⇒セール価格シュワッと気持ちいい入浴剤の名品バブが56錠!6種の香りが楽しめます。第7位▶︎by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)●過去価格¥1,320 ⇒セール価格1本あたり44円! ゴミの少ないラベルレスも嬉しい。14,862件超あるレビューは5つ星中4.4と間違いない評判の良さ!第8位▶︎【Amazon.co.jp限定】【大容量】デカラクサイズ アタック抗菌EX 洗濯洗剤 液体 洗ってもぶりかえすゾンビ臭断絶へ! つめかえ用●参考価格¥1,320 ⇒セール価格わが家も愛用している洗濯洗剤。他の洗剤にチャレンジしてみても結局これに戻ってくる…!第9位▶︎【Amazon.co.jp限定】 Restock サントリー 天然水 ラベルレス 2L ×9本●過去価格¥1,366 ⇒セール価格防災備蓄のローリングストック用にも。第10位▶︎明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg●参考価格¥3,715 ⇒セール価格1枚で127mg、5枚で635mgのカカオポリフェノールを含むビターチョコ。冷蔵庫で冷やしておくとさらにおいしい! 常備しておくのがおすすめ。8,000件以上あるレビューは5つ星中4.4!■Amazonランキング1位&ベストセラーのアイテムAmazonにはカテゴリー別に「売れ筋ランキング」、「人気度ランキング」、「ほしい物ランキング」、「人気ギフトランキング」と様々なランキングがあります。次は、Amazonの売れ筋ランキング1位のものを紹介します。みんなが買っているものはきっと間違いなし!※ご紹介する売れ筋ランキング1位の商品は2024年10月1日現在、ほしい物ランキング1位の商品は10月8日現在のものです。ランキングは日々変動しますので、ぜひチェックしてみてください。■最初はビューティーカテゴリーから!ポイント最大20%のものもあるかも…!!■【洗顔】の売れ筋ランキング1位は…メラノCC ディープクリア酵素洗顔 130g発売されるや否やヒットした酵素洗顔。うるおいを守りながら毛穴汚れもスッキリ。■【クレンジング・メイク落とし】の売れ筋ランキング 1位は…ファンケル (FANCL) マイルド クレンジング オイル <ブラック&スムース> 120mL×1本 (約60回分)クレンジングといえば…のFANCLマイクレ。そのブラックが1位! 毛穴汚れに◎■【フェイスパック】の売れ筋ランキング 1位は…LULULUN(ルルルン) 【リニューアル】フェイスマスク ルルルンプレシャス 32枚入り 4FB (肌メンテナンスタイプ) ハリケア毎日使っても1ヶ月余裕! 季節の変わり目に使いたいゆらぎ肌用のパック。■【化粧水】の売れ筋ランキング 1位は…【化粧水】トゥヴェール バランシングGAローション 100mL グリシルグリシン アゼライン酸誘導体 皮脂トラブル テカリ さっぱり 導入化粧水SNSでよくオススメされているトゥヴェール。皮脂が気になる人に効果があったとの口コミも。■【美容液】の売れ筋ランキング 1位は…NILE 美容液 パーフェクトセラム 毛穴 レチノール ナイアシンアミド ビタミンC安心安全の日本国内生産で、レチノールをはじめ美容成分をギュッと込めた美容液。■【保湿乳液・クリーム】の売れ筋ランキング 1位は…【純粋レチノール】トゥヴェール レチノショット 0.1 30g クリームふたたびトゥヴェールが登場。5種のレチノールが配合されている贅沢なクリームです。■【アイケア用品】の売れ筋ランキング 1位は…【Amazon.co.jp限定】【大容量】めぐりズム蒸気でホットアイマスク 無香料 16枚入疲れ目をじんわりあたためてホッとするアイマスク。涼しくなってきたから買っておきたい…!■【UVケア・サンオイル】の売れ筋ランキング 1位は…スキンアクア 50+ スーパーモイスチャージェル ポンプ 140gポンプタイプが嬉しい日焼け止め。3種のヒアルロン酸配合で肌に優しいのに紫外線はしっかりブロックしてくれます。ちなみに…ビューティーカテゴリ総合での「ほしい物ランキング」第1位は…【公式ストア限定】リファ ビューテック ドライヤースマート/ReFa BEAUTECH DRYER SMART(ピンク)オリジナルガイドブック付き MTG エムティージー 速乾 軽量 大風量サロン帰りのような仕上がりで、コンパクトなのにパワフルなヘアドライヤーがみんなのほしいもの第1位!■食品・飲料・お酒のランキング1位は…■お酒の売れ筋ランキング 1位は…【カロリーゼロ・糖質ゼロ】アサヒ ドライゼロ [ノンアルコール [350ml×24本]]スマイルセールでも売れたアサヒのノンアルビールがやっぱり1位!!■ワインの売れ筋ランキング 1位は…ヌヴィアナ・カヴァ【シャンパーニュ製法の果実味豊かな本格辛口CAVA】[NV スパークリング スペイン 750ml]スペインの白の辛口スパークリング「CAVA」が1位! おいしい、飲みやすいとの口コミも多数。■ミールキットの売れ筋ランキング 1位は…【グルテンフリー ラーメン】ZENB ゼンブ ラーメン ミールキット 6食 (醤油味3食+旨塩味3食) 早ゆで4分青えんどう豆100%の麺で糖質オフ、グルテンフリーでタンパク質も豊富。お鍋ひとつも、レンジ調理もOKなのも嬉しい。■レトルト・料理の素の売れ筋ランキング 1位は…by Amazon パックご飯 秋田県産 あきたこまち 180g×24個 国産米 100% 低温製法米あきたこまちを低温精米でおいしさを損なわずにパックしたごはん。災害時用のローリングストック品としてもおすすめ。■冷凍食品の売れ筋ランキング 1位は…【工場直送】【訳あり】B級 鮭切り身 (銀鮭) 1kgB級訳ありでも味は◎と口コミでも大評判。程よい塩加減でアレンジも自在♪この冷凍の鮭は食品・飲料・お酒の「ほしい物ランキング」でも第1位!■調味料・食用油・ドレッシングの売れ筋ランキング 1位は…三和油脂 まいにちのこめ油 1500g揚げ物も炒め物もサラッと軽く仕上がるこめ油。香りもないためドレッシングなどに使っても◎。■菓子・スナックの売れ筋ランキング 1位は…ブルボン フェットチーネグミイタリアングレープ味 50gうちの子も大好きなこのグミ。キュンと酸っぱくておいしいんですよね。■いろいろな洗剤のランキングも見てみよう■食器洗い機用洗剤の売れ筋ランキング 1位は…【大容量】キュキュット ウルトラクリーン デカラクサイズ 食器用洗剤 食洗機用 食器も庫内もまるごと強力洗浄 すっきりシトラスの香り 詰め替えつめこみ洗いも、ご飯粒や卵のこべりつきもお任せの強力洗浄!■食器用洗剤の売れ筋ランキング 1位は…[大容量] ジョイ W除菌 食器用洗剤 さわやか微香 詰め替え 1,490mL「一発ラク落ち!」の洗浄力で、詰め替え11.5回分と大容量のジョイが1位!■液体洗剤の売れ筋ランキング 1位は…アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100gスマイルセールでも売れたアタックZEROが堂々の1位! 洗濯210回分の大容量!!■液体柔軟剤の売れ筋ランキング 1位は…IROKA フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml上品な香りのIROKAが1位。我が家も使用していますが、とってもいい香りです。ちなみにこのIROKAの「ナチュラルブリーズの香り」は「日用品のほしい物ランキング」で第1位でした!!■漂白剤の売れ筋ランキング 1位は…【大容量】ワイドハイターEXパワー 衣料用漂白剤 見過ごせなくなった汚れやニオイ 、洗剤にちょい足しで超絶スッキリ! ! 詰替用2400ml洗剤では落とし切れない汚れや臭いに。いつものお洗濯にちょい足しするだけでスッキリ!■トイレ洗剤の売れ筋ランキング 1位は…【まとめ買い】クイックル トイレクイックル つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚×3個厚手で丈夫なシートだから1枚で隅々までお掃除できて、トイレにも流せます。■洗濯槽クリーナーの売れ筋ランキング 1位は…【Amazon.co.jp 限定】カビキラー 洗濯槽クリーナー 液体 550g×3本 お掃除手袋つき洗濯槽の奥のカビまで除去。Amazon限定でお掃除手袋つき。塩素系なので取り扱いには十分注意を。■毎日に必要な日用品もチェック!■ごみ袋の売れ筋ランキング日本技研工業 ストレッチ ゴミ袋 半透明 乳白 45L 50枚入伸縮性があって破けにくいゴミ袋。我が家も使ってみようかなと思っている商品!■トイレットペーパーの売れ筋ランキング 1位は…by Amazon トイレットペーパー 長さ2倍巻 50m x 12ロール ダブル 単品 (12ロールで24ロール分) フローラルの香り2倍巻きが嬉しい。ロール幅が4mm小さいようなので、ホルダーによっては合わないことも…。■キッチンペーパーの売れ筋ランキング 1位は…【まとめ買い】 スコッティ ペーパーふきん サッとサッと 400枚(200組)×6個セット片手でサッと取り出せるので便利。厚くて丈夫なのも嬉しい!■ティッシュペーパーの売れ筋ランキング 1位は…by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組(2枚重ね)×24パック入 ホワイトAmazonプライベートブランド「by Amazon」。コンパクトなソフトパックだから持ち運びにも便利。■保存用バッグ・ポリ袋の売れ筋ランキング 1位は…【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M90枚入便利なジップロックのMサイズが1位! やっぱりジップロックが使いやすいとの声も…。■防災用品もしっかり備えておきたい日頃から備えておきたい防災グッズ。それぞれ売れ筋ランキング1位、または各カテゴリーのベストセラーアイテムをご紹介!(2024年10月4日時点の情報です。)■使い捨てマスクの売れ筋ランキング 1位は…[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入衛生的な個包装、豊富なカラーバリエーション、幅広ゴム、上品な質感のマスクが1位!■防災セット ベストセラーは…防災リュック【防災士が監修した 防災セット】保存水、簡易トイレ、寝袋など32点ものアイテムがリュックに入っています。■防災トイレベストセラーは…どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製 携帯/防災/非常用トイレ 防災グッズ 防災ガイドブック付き (50回)たっぷり50回分、しかも15年保存できるというから頼もしい!■防災食品ベストセラーは…尾西食品 アルファ米12種類セット (非常食・保存食)お湯か水をいれるだけでできあがる「アルファ米」が12種類。5年保存できるのが嬉しい。■防災 アルミシートベストセラーは…Eco Ride World アルミシート エマージェンシーシート カサカサ音が少ない 静音 ブランケット アルミブランケット サバイバルシート 備蓄 防災 保温 (5) sb_126 03カサカサ音がなりにくいのが嬉しい防災シート。収納袋もついている!■ポータブル電源をチェックベストセラーは…Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット容量に対して軽い! 充電もスピーディにできるので◎ 私がチェックした時は40%オフクーポンもありました!いざというときのために、家の防災グッズを今一度見直してみるといいですね。■編集部スタッフが買ってよかった!狙っているものはコレ!次にご紹介するのは編集部スタッフがAmazonセールでリアルに買ってよかったもの&狙っているものをご紹介!■コレ買ってよかった!■ULRUB ウルラブ ボディスクラブ 460gボディスクラブ1位のアイテムで、沖縄産の塩とサンゴを使用したボディスクラブは疲れた夜のバスタイムの癒しグッズとして欠かせません。週1〜2回程度はスクラブとして使い、泡立ててボディソープとしてデイリーに使用。かかとやひじなどのケアはもちろん、全身うるうるすべすべに! 容量も多く、長く使えるのでコスパも◎(スタッフA)■YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット カームナイトリペアYOLU独自の夜間美容でうるツヤ髪に導くシャンプー、トリートメントのセット。結局これに戻ってくるので、まとめて購入しています。Amazonのセールでは必ずチェックするほどお気に入り!(スタッフK)■NILE ダメージケア シャンプー トリートメント セット各400ml (アップルブルームの香り)6,000件以上あるレビューも5つ星中4.4! 口コミがいいので試しに購入。いい香りでサラサラの指通りに!(スタッフY)■SHIRO サボン ハンド美容液 30g大好きなSHIROがAmazonではセールを開催するため、毎回チェック。店舗ではセールにならないので、Amazonサマサマ。レビューが4.3と超高評価なのも納得で、清潔感のある香りにハマってます!(スタッフM)■【Amazon.co.jp限定】純水99% ウエットシート 手・口ふき 「ポチ」 60枚入×20個 (1200枚)定期便に登録しているアイテム。食事中の手口ふきや、食事後のテーブル拭きにも使えて我が家の必需品。過去9,000点以上売れていて、4,900件以上あるレビューも5つ星中4.4と高評価なのも納得しかない…(スタッフM)■アサヒ飲料 PLUSカルピス 睡眠・腸活ケア 100ml×30本 [機能性表示食品] [睡眠の質を高める/腸内環境を整えるのに役立つ] [ガセリ菌CP2305株] [常温保存可能]睡眠の質を高めるというPLUS カルピス。夫がこれを飲んだ次の日はスッキリ起きられる気がするらしく購入しています。過去1か月で4,000点以上購入されている人気商品。(スタッフM)■【Amazon.co.jp限定】【大容量】デカラクサイズ キュキュット CLEAR泡スプレー 食器用洗剤 奥・ミゾ・スキマまでこすらず洗浄! 無香性 つめかえ用 1250ml水筒のパッキン部分やタッパーの溝など、スポンジや手では洗いづらいところにシュッと泡が届いて便利。2,300件以上あるレビューも5つ星中4.5と超高評価なのも納得です。(スタッフM)■【ケース販売】味の素 アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギア サイダー味 250g×24個1300mg エネルギー 200kcal カルシウム 栄養補給 キッズ息子たちのスポーツ時のエネルギー補給に。 アミノ酸やクエン酸なども入っていて、息子たちはサイダー味が嬉しいらしい。(スタッフM)■【食洗器対応・パッキン一体モデル】 タイガー魔法瓶(TIGER) 水筒 500ml 白湯OK スクリューステンレスボトルパッキンと一体化したフタと本体の2つだけ。しかも食洗機で洗えちゃうから本当に買ってよかった水筒。1,200件以上あるレビューも5つ星中4.5!(スタッフM)■evercook エバークック エクリティ限定モデル ガス対応 フライパン28cm深型 500日保証 アイボリー使っていたフライパンの焦げ付きがひどくなってきたので買い換えたのが友人にすすめられたevercook。料理がこべりつきにくいのと、洗う時の汚れがサッと落ちるのでとても快適。(スタッフM)■【第2類医薬品】アレグラFX 56錠近隣のドアラッグストアより安いので最近はAmazonで購入。花粉の時期などはマスト。ジュニア用も。(スタッフY)【第2類医薬品】アレグラFXジュニア 16錠※この商品は医薬品です。購入時にご不明な点がありましたら購入先の薬剤師にご相談の上ご購入を検討ください。医薬品購入に関しては こちら をご確認ください。■アズマ工業(Azuma Industrial) スマート 浴室床洗い 本体 sm@rt779お風呂の床の溝の汚れを掃除する道具をいろいろと試してたどり着いたのがコレ。1か月で7,000個以上売れている大人気アイテムなのも納得です。スポンジ部分の付け替えもできて良き。(スタッフMM)■なめらか本舗 薬用泡洗顔最近のお気に入り洗顔。意外と店頭にないことが多く、Amazonで購入しています。詰め替え用ももちろんあります!(スタッフM)■キュレル 潤浸保湿 乳液ケアメイク落としコットンでサッとメイクが落とせるのに、乳液だから乾燥しないところが◎!(スタッフMM)■Android 14 タブレット 10インチ新登場、TECLAST P30動画鑑賞用に購入。本当はi-○adが欲しかったのですが高くて断念…。でも、結果これにして大満足!(スタッフYY)■コレ狙っています!■ULRUB ウルラブ ヘッドスクラブ 200g 【正規店】 シトラスバジル 香り ヘアスクラブULRUB ウルラブ ボディスクラブ 460gが大好きなので、髪にも使えたら…なんて思っていたところ、ヘッドスクラブも発売に! これは期待できると、プライム感謝祭で購入予定! レビューは5つ星中4.6で「艶がでる」「スッキリ洗える」「香りがいい」と高評価なので早く使ってみたい!(スタッフA)■ロクシタン(L'OCCITANE) 薬用 メディカル アンチヘアロスセラム 50mL[医薬部外品]最近おでこの生え際がなんとなく薄くなってきているような気がして…。評判のいいコチラを使ってみようかと思っています。(スタッフM)■ミノンアミノモイスト エイジングケア デイクリームUV 30g 【敏感肌】 医薬部外品 下地 化粧 日焼け止め今使っているものがなくなったら次はこれを使ってみようと思っているアイテム。敏感肌に使えるほど優しいし、SPF50+ PA++++と紫外線もしっかりカットなポイントがよさそう。(スタッフMM)■増量セット ELIXIR エリクシール ザ セラム 本体50mL +5g 医薬部外品 美容液 コアキシマイド m-トラネキサム酸 ハリ うるおい エイジングケア シュペリエル 資生堂「倍速美容液」というキャッチコピーがとても気になる…!Amazonでの発売開始から約1ヶ月で、星も5つ中4.6と高評価。(スタッフMM)■Gyutto(ギュット) コルセットヘアマスク 200g (トステアトリートメント うねりケア 縮毛・ダメージ補修 ヘアマスク ヘアパック ヘアトリートメント)年齢のせいか髪のうねりも気になってきた今日この頃…数々のヒットアイテムを生み出しているロート製薬のものなので期待大!(スタッフYY)■Mantensha(満天社) ヘッドスパ ハンドプロ (ヘッドライン遠赤外線タイプ) HS958 血行促進某女優さんの紹介で最近流行しているヘッドマッサージャー。実は私もかなり前から愛用しているのですが、お風呂用にもう一本買いたしたいと思っているところ。過去1か月で1,000点以上購入されていて、レビューも5つ星中4.2と高評価!(スタッフM)■【現役皮膚科医監修】 UVカット率100% 完全遮光 エレガントハット 日焼け防止 日除け帽子秋の運動会などで使える帽子を探しているところで気になっているのがこちら。UVカット率100%、頭部裏面はメッシュ素材、手洗い可。(スタッフMM)■マイワインクラブ 金賞入り! 白ワイン セット 辛口 楽しく 飲み比べ 6本セットスーパーで買うと重たいし、1本なんてすぐ飲んでしまうから、セットでいろんなワインが楽しめるこのセットを買ってみたいなと狙っています。他にもいろんなセットがあるので選ぶのも楽しい。(スタッフM)■SABON(サボン)のヘッドスクラブ リプレニッシング ゼラニウム 90gとハンドクリーム グリーン・ローズ 30mL友人へのギフトを購入したときに自分の分もほしくなったのがサボンのアイテム。いい香りなので狙ってます!(スタッフM)■[機能性表示食品]コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 ラベルレス 525mlPET ×24本内臓脂肪と皮下脂肪を減らす濃茶。ラベルレス。1本あたり93円とお得。ドリンクはセールでまとめ買い予定!(スタッフYY)■ソーラー ランタン LED ランタン USB充電式 小型 無段階調光 スマホ充電可能 IP65防水ランタンにもなるし、懐中電灯にもなり、ソーラー充電可。そしてスマホの充電もできる! 災害時用に買っておきたい。(スタッフM)■マイブースターズ 【ケラチン】シャンプー&トリートメント&ブースターミスト 3点セット[ダメージリペア] myBoostars最近SNSでよく見かけるこのシャンプーシリーズが気になっています。2層のミストが特に…!(スタッフM)■プライム感謝祭の前にやっておくことは5つ!よりお得に購入するために、やっておきたいのはこちらの5つです!■1. プライム会員になる(無料体験でもOK!)プライム感謝祭に参加するにはまずプライム会員にならなければなりません。まだプライム会員になっていない人は、この機会に登録してみてはいかがでしょうか。月額600円、もしくは年間プランで5,900円で、様々なサービスを利用できます。セール期間中も初回30日間無料体験が可能なので、まずは無料体験から試してみてもいいかもしれません。もちろん、プライム会員と同様にプライム感謝祭に参加することができます♪プライム会員になると、以下のような特典を利用できるようになります。▶︎追加料金なしで「お急ぎ便」や「お届け日時指定便」を何度でも利用できる配送特典▶︎人気のドラマや映画、アニメなど、様々な動画が楽しめるPrime Video▶︎1億曲を広告なしで聴けるAmazon Music Prime▶︎容量無制限の写真ストレージと5GBのファイルストレージストレージが利用できるAmazon Photos▶︎1,000冊以上の本が読み放題のPrime Readingなどなど。特にPrime VideoはAmazonオリジナル作品や、話題のドラマなども豊富に見放題対象になっているので、これだけでもかなり嬉しいサービスなんです。■2. ポイントアップキャンペーンにエントリーAmazonのセールといえば恒例の、付与されるポイントがアップするポイントアップキャンペーン。今回は最大8〜12%アップ! 先行セールももちろんポイントアップの対象です。※編集部で確認したところ、アカウントによって提示される条件が異なるケースがありそうですので、その点ご留意くださいこのポイントアップキャンペーンはエントリーしなければ参加できないので、忘れないうちにエントリーしておきましょう。エントリー期間は2024年9月25日(水) 00:00 〜 2024年10月20日(日) 23:59もうエントリーできるので、忘れないうちに今すぐエントリーだけしておくと◎!ポイントアップについて詳細は以下の通り。▶︎セール期間中に10,000円以上のお買い物をする▶︎プライム会員は+2%▶︎Amazon Master Cardでの支払いで最大+3%(通常還元1%含む)▶︎それぞれのアカウント合わせてセレクトされたカテゴリーの商品を買うとポイントアップ合計で最大で8〜12%もポイントがアップ!念のためにもう一度言いますが、エントリー必須のキャンペーンです。エントリーを忘れずに!アカウントによってポイントアップのカテゴリーとアップ率が異なる場合がありそうです。ご自分のアカウントのポイントアップ対象のカテゴリーをご確認ください!ちなみに私のアカウントは「パソコン・周辺機器」、「ファッション(※Baby, Sportswear, Golf, Smartwatchを除く)」、「コスメ(※美容家電、サプリメント・ビタミンを除く)」、「ヘアケア」が対象でした!また、お目当てのアイテムがセール価格になっていなかったとしても、ポイントアップ対象カテゴリーアイテムかどうかチェックしましょう。また、セール価格でなくても、ポイントアップ対象カテゴリでもなくても、ポイントアップの必須条件「10,000円以上お買い物」を満たすために購入するというのも◎■3. ほしいものリストに気になるアイテムを追加Amazonには「ほしいものリスト」という便利な機能があるのをご存知ですか? 買うのをちょっと迷っているものなどを登録しておくと、あとからそのアイテムにパッとたどり着けるからとても便利なんです。1. Amazonサイトの右上にある「アカウント&リスト」から「リスト」へ2. 「新しいリストを作成する」を選択3. リスト名を入力し、「リストを作成」を選択4. 3つのドットメニューからリストを管理を選択し、住所や他のカスタマイズ設定を更新し、保存。気になるアイテムをリストへ追加するには、そのアイテムのページ「カートに入れる」の下にある「リストに追加」をクリックして、追加したいリストを選ぶだけ。リストを見たいときは、「アカウント&リスト」の「リスト」から見たいリストを指定すれば、保存したアイテムをチェックすることができます。ジャンル別にリストを分けてもいいし、誰のものを買うかで分けても◎■4. クーポンをチェック!Amazonでは日替わりでクーポンやタイムセールをやっています。お目当てのアイテムがクーポン対象になっているかどうかチェックしておくと◎!■5. ビューティーのお得情報をチェックビューティーカテゴリでお得なキャンペーンが2つあるのでお紹介します。まず一つ目は、毎月エントリーするとポイントが2%もらえる「コスメポイントプログラム」。手順は簡単2ステップ。10月分のエントリーがまだの人はぜひエントリーしておきましょう!1. 購入前にエントリー必須(毎月のエントリーが必要です)2. 対象のコスメ商品を購入(対象購入金額上限 100,000円(税込)まで)二つ目はプライム会員であればエントリー不要のキャンペーン!ビューティーカテゴリのアイテムのポイントが最大で20%分もらえるキャンペーンも開催! 期間は10月17日(木)0:00から10月20日(日)23:59。忘れないよう、いまから気になるアイテムはカートインしておきましょう!▶アテニア (Attenir) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ(175mL)毎回爆売れする大ベストセラークレンジングオイル。セール毎に対象アイテムになっているので今からチェックを!■【必見】Amazonブランドギフトカード購入で500ポイントもらうじつは今Amazonギフトカードでアツいキャンペーンが開催中のご存知でしょうか?対象者限定なのですが、各種ブランドギフトカードを10,000円以上購入すると、500ポイントもらえちゃうというキャンペーンです。自分が対象者であれば、ログイン後、サイト上に「キャンペーンにエントリーする」ボタンが表示されます。各種ブランドギフトカードとは何かというと…AppleやGooglePlay、NETFLIXやU-NEXT、Uberなどの支払いに使用できるというギフトカードで、誰かへのプレゼントにはもちろん、自分のアカウントの支払いにも使用可能です。20日までですが、以前類似キャンペーンをAmazonが開催した際、反響が大きかったようで早期終了していました。早々に終了の可能性もあるため、早めに購入しておくのがおすすめです。また、Eメールタイプと、配送タイプの2種類がこのキャンペーンの対象になっています。また、ポイントはギフトカード購入の約2週間後に付与されるそうですが、期間限定ポイントなので期間内に忘れずに使うようにしてくださいね。■本読み放題「Kindle Unlimited」30日→3か月無料体験に超延長中!電子書籍が読み放題の「Kindle Unlimited」が今だけ、3か月無料で体験できるキャンペーンを実施中。通常初回30日無料体験のみなので、これはかなりお得ですよね!初回に限り、10月20日(日)23:59までの申し込みで3か月無料で体験できます。対象者かどうかはキャンペーンサイトへ行き、「3か月¥0」の表示が出れば見事対象者。一度体験していても、表示されることがあるようなのでサイトへ行ってみるのがおすすめ。■Amazon Music Unlimitedの無料体験期間が増量キャンペーン中!Amazon Music Unlimited が今なら3ヶ月無料のキャンペーン中です。オフライン再生ができ、スキップ機能も制限なしのAmazon Music Unlimited は、月額1,080円ですが、 今なら3ヶ月無料、3,240円分がタダで利用できちゃいます。いずれも初めての方限定です。10月21日まで!■Amazon freshもお得Amazonで生鮮食品などが購入できるAmazon freshでは、リニューアル記念として最大30%OFFのセール「フレッシュリニューアル記念大総力祭」も10月20日(日)23:59まで行われています。Amazon fresh利用が初回ならアルコール以外すべての商品に使用できる15%オフクーポンも発行されています。利用条件金額を満たせば商品の割引とクーポンは併用できるので必ずチェック!4,000円(税込)以上の購入で、パックご飯やアーモンドミルクなどが数量限定で毎週プレゼントも!先着なので急いで!Amazonらくらくベビーに登録している方は、2時間単位の受取時間枠を選択した際、Amazon freshの配送料が無料になるキャンペーンも開催中!■Amazon ネットスーパーもお得Amazonの提携ネットスーパーであるライフ、バロー、成城石井、アークス、9月にオープンしたマルキョウでも、プライム感謝祭(10月19日(土) 0:00〜10月20日(日) 23:59)に合わせて50%OFFセールやクーポンキャンペーンが開催されます!ライフ : 10,000円以上の購入で5%OFF (2024/10/19(土) 0:00 〜 10/20(日) 23:59)バロー : 2,000円以上の購入で20%OFF (2024/10/17(木) 0:00 〜 10/20(日) 23:59)成城石井 : 10,000円以上の購入で500円OFF (2024/10/17(木) 0:00 〜 10/20(日) 23:59)アークス : 8,000円以上の購入で10%OFF (2024/10/17(木) 0:00 〜 10/20(日) 23:59)マルキョウ : 6,000円以上の購入で8%OFF (2024/10/17(木) 0:00 〜 10/20(日) 23:59)どのスーパーを利用できるかは住んでいるエリアによって異なるので確認してみてくださいね。プライム会員かつ初回購入者限定で、2時間単位の受取時間枠を選択した際に通常配送料が実質無料になるキャンペーンも行われるそうですよ。お得がいっぱいのAmazonプライム感謝祭と、先行セール、ぜひ楽しんでくださいね。テキスト=mm