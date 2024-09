9月8日 発表

Dynamis One(ディナミス・ワン)は9月8日、「プロジェクトKV」の制作中止を発表した。

本作はゲームスタジオ「スタジオアラヤ」の新たなプロジェクトとして制作が発表されたもの。9月1日には公式ページがオープンし、本作のストーリーや世界観が公開された。また、YostarのRPG「ブルーアーカイブ」を手掛けたスタッフが数多く携わるとして、SNSでは大きな話題となっていた。

そんな中、公式ページのオープンより1週間後となる本日9月8日に制作中止が発表された。Dynamis Oneの公式Xにて告知されたもので、こちらでは謝罪に加えプロジェクト中止の理由が記載。制作中止の理由としては「弊社の未熟さにより皆様にこれ以上のご迷惑をおかけしないため、またご不便をおかけしないよう」としている。

なお、関連する資料はすべて削除される予定で、記事執筆時点で公式ページは存在しているものの、公式Xや紹介トレーラーはすでに確認できない状態となっている。

