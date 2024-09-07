山口vs徳島 スタメン発表
[9.7 J2第30節](みらスタ)
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 6 キム・ボムヨン
DF 13 板倉洸
DF 15 前貴之
MF 9 若月大和
MF 10 池上丈二
MF 16 吉岡雅和
MF 18 相田勇樹
MF 20 河野孝汰
MF 68 野寄和哉
FW 51 酒井宣福
控え
GK 26 田口潤人
DF 14 沼田圭悟
DF 40 平瀬大
MF 28 小林成豪
MF 37 田邉光平
FW 19 山本駿亮
FW 38 末永透瑛
監督
志垣良
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 8 柿谷曜一朗
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 28 鹿沼直生
MF 44 山口竜弥
FW 16 渡大生
控え
GK 31 長谷川徹
MF 19 岩尾憲
MF 54 永木亮太
MF 77 ターレス
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 30 坪井清志郎
FW 41 村上悠緋
監督
増田功作
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 6 キム・ボムヨン
DF 13 板倉洸
DF 15 前貴之
MF 9 若月大和
MF 10 池上丈二
MF 16 吉岡雅和
MF 18 相田勇樹
MF 20 河野孝汰
MF 68 野寄和哉
FW 51 酒井宣福
控え
GK 26 田口潤人
DF 14 沼田圭悟
DF 40 平瀬大
MF 28 小林成豪
MF 37 田邉光平
FW 38 末永透瑛
監督
志垣良
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 8 柿谷曜一朗
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 28 鹿沼直生
MF 44 山口竜弥
FW 16 渡大生
控え
GK 31 長谷川徹
MF 19 岩尾憲
MF 54 永木亮太
MF 77 ターレス
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 30 坪井清志郎
FW 41 村上悠緋
監督
増田功作