KDDIは5日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」向け5G対応エントリースマートフォン「arrows We FCG01」(FCNT製)に対してより新しいプラットフォーム「Android 14」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2024年9月5日(木)10時より提供開始するとお知らせしています。

<アップデート内容>

○Android 14による機能・操作性の向上

・Android 14共通の特長について、詳細は下記よりご確認ください。

OSアップデートとは?

※機種によっては一部機能に対応しない場合やメーカー独自の変更が加えられる場合があります。



○Android 14以外の機能向上や操作性改善

・詳細は下記ページをご確認ください。

arrows We FCG01 Android 14 OSバージョンアップ



au版のarrows Weはローズゴールドおよびホワイト、ブラックの3色展開 au版のarrows Weはローズゴールドおよびホワイト、ブラックの3色展開

・OSアップデートはお客さまの責任において実施してください。

・OSアップデートを行うとAndroid 13に戻すことはできません。

・OSアップデートにより、お客さまのauスマートフォンはAndroid 14に更新され、画面操作や機能が変更されます。

・アップデート中は110番、119番、118番への電話も含め、メール送受信などすべての機能は操作できません。

・アップデートは本体の電池残量が十分な状態で実施してください。

・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。

・アップデート中は、絶対に本体の電源を切らないでください。故障の原因となる場合があります。

・本体に登録された各種データや設定情報が変更されることはありませんが、お客さまの端末の状況などによりデータが失われる可能性がありますので、大切なデータは必ずバックアップを取ってから実施してください。

arrows We FCG01 取扱説明書

データお預かりアプリ

・アップデート実施後に初めて起動した時は、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。(所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。)

・OSアップデート実施後に初めてauメールアプリ(@au.com/@ezweb.ne.jp)を起動した時は、数分から数十分程度データ更新処理を行うため、メールの閲覧、送受信ができません。(所要時間はメールの保存件数や容量により異なります。データ処理完了まで電源を切らないでください。)

・海外利用中はソフトウエア更新の機能を利用できない場合があります。

・Android 13で動作しているアプリケーションのAndroid 14上での動作は保証できません。アプリケーションの対応OSなどをご確認の上、OSアップデートを実施してください。

更新はスマホ本体のみで無線LAN(Wi-Fi)および携帯電話ネットワーク(5G/4G)によるネットワーク経由(OTA)が用意されており、更新時間は約30分、更新ファイルサイズは約1.4GBとなっており、更新ファイルサイズが大きいのでダウンロードにはWi-Fiの利用が推奨されています。なお、更新を実施するには内蔵ストレージに約3.0GB以上の空きがあり、電池残量が十分な状態となっている状態で更新をするよう案内されています。主な更新内容はKDDIでは以下のように案内していますが、メーカーのFCNTではAndroid 14へのOSバージョンアップによって「ロック画面へのショートカット追加」や「セキュリティーとプライバシー統合」などが実施されていると案内しています。更新後のビルド番号は「V81RK41F」、Androidセキュリティパッチレベルは「2024年7月」となるとのこと。arrows We FCG01はFCNTが展開している「arrows」ブランドにおいて5Gに対応しながらも低価格なエントリーモデルとして投入された「arrows We」のau版およびUQ mobile版で、チップセット(SoC)はQualcomm製「Snapdragon 480 5G Mobile Plartform」を搭載しています。arrowsブランドの特徴でもある防水・防塵・耐衝撃だけでなく、さまざまなタフネス性能を備えており、高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリアしているほか、画面割れに強く、泡タイプのハンドソープや液体タイプの食器用洗剤で“洗えるスマホ”となっているほか、アルコール除菌に対応しています。主な仕様は約5.7インチFHD+(720x1520ドット)液晶や4GB内蔵メモリー(RAM)、64GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット、4000mAhバッテリー、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、おサイフケータイ(FeliCa)、防水(IPX5・IPX8)、防塵(IP6X)、耐衝撃、背面指紋センサー、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4および5GHz)の無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth 4.2、位置情報取得(A-GPSなど)。カメラは背面が約1310万画素CMOS/広角カメラと約190万画素CMOS/デプスカメラ、前面が約500万画素CMOS/広角カメラ。サイズは約147×71×9.4mm、質量は約172g。本体カラーはauおよびUQ mobileではローズゴールドおよびホワイト、ブラックの3色が販売されています。SIMはnanoSIMカード(4FF)スロットが1つ搭載され、au版およびUQ mobile版ではeSIMにも対応しています。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。・FCNT、5G対応エントリースマホ「arrows We」を発表!NTTドコモとau、SoftBankから12月上旬発売予定。SoftBank版はeSIM対応 - S-MAX・NTTドコモの5G対応エントリースマホ「arrows We F-51B」を写真と動画で紹介!シンプルやジュニアなどの幅広い世代が安心して使える【レポート】 - S-MAX発売時にはAndroid 11がプリインストールされており、その後、2022年5月よりAndroid 12、2023年4月よりAndroid 13が提供されていましたが、今回、より新しいAndroid 14が提供開始されました。更新方法は「設定」→「システム」→「詳細設定」→「システムアップデート」を選択して画面の案内に従って操作します。詳細は『ソフトウエアアップデートガイド(1.4MB)[PDF]』をご確認ください。更新に際しての注意事項は以下の通り。

記事執筆:memn0ck

