Epic Gamesが運営するゲーム販売プラットフォーム「Epic Games Store」のモバイル版がAndroidとiOS向けに登場し、2020年8月以来4年ぶりに「フォートナイト」のモバイル版が配信されました。ただし、iOS版はEU圏内でのみ入手可能となっています。Epic Games Storeのモバイル版が登場 - Epic Games Storehttps://store.epicgames.com/ja/news/epic-games-store-available-now-on-mobile

Epic Newsroom - Epic Gameshttps://www.epicgames.com/site/ja/news/the-epic-games-store-launches-on-mobile人気ゲーム「フォートナイト」などをリリースするEpic Gamesは、App StoreやGoogle Playがサードパーティーアプリに対して取る「売上の15〜30%を手数料として徴収する」という慣行に反発し、2020年8月に「フォートナイト」のモバイルアプリ版でアプリストアを経由せずに課金する方法を実装しました。しかし、これが規約違反であるとして、AppleもGoogleも各アプリストアから「フォートナイト」を削除。これを受けて、Epic GamesはGoogleとAppleを独占禁止法違反で提訴しました。「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINEこの法廷闘争はおよそ3年に及び、2023年12月にカリフォルニア州連邦地方裁判所はEpic Gamesの訴えを認め、「Googleがアプリストアを通じて反競争的な市場を形成した」との判決を下しています。Epic Games対Googleの独占禁止法に関する訴訟でカリフォルニア州の裁判所がEpic Games側の訴えを認める判決を下す - GIGAZINE一方、Appleとの裁判については、2023年4月に控訴審で「App Storeで外部決済システムへのリンクを禁止してはいけない」という判決が下ったものの、10件の請求のうち9件でApple側の主張が認められました。これを不服としたEpic Gamesは最高裁判所に上告しましたが、最高裁判所がEpic Gamesの申し立てを棄却したため、控訴審の判決が確定しています。「Apple対Epic Gamesの控訴審での決定をただちに発行するように」というEpic Gamesの訴えをアメリカ最高裁判所が棄却 - GIGAZINEしかし、EUではデジタル市場法が施行されたため、Appleはサードパーティーによる代替アプリストアへの対応を認めました。そのため、EU圏内限定ではありますが、Epic GamesはApp Storeとは別に独自のアプリストアを運営してアプリを配信することが可能になったというわけです。ついにiOS 17.4からEUの規制対応で代替アプリストアが解放されるもAppleが警告 - GIGAZINEそれでもAppleはiOS版Epic Games Storeについて、Epic Gamesからの申請を複数回拒否。しかし、Epic Gamesが欧州委員会に異議申し立てを行うと発表した直後に申請を受理したと報じられています。AppleがEpic Gamesによるサードパーティーモバイルアプリストア「Epic Games Store」の申請を複数回拒否したのち突如受理、iPhoneでのフォートナイト復活が近づく - GIGAZINEこうした流れの末に、Epic GamesはようやくAndroidとiOSの両方でモバイル版Epic Games Storeを配信できるようになりました。モバイル版Epic Games Storeのアプリは、Android版が日本を含めた全世界で、iOS版がEU圏内限定でダウンロードできます。Epic Gamesは「Epic Games Storeをダウンロードするには多くの手順に従う必要がありますが、これは、競合するアプリストアやアプリをダウンロードしにくくするために、AppleとGoogleが意図的に設計したものです」と述べ、Epic Games Storeのインストール方法をムービーで公開しています。Learn How to Install the Epic Games Store on Android - YouTube以下のムービーは、EU圏内でiOS版Epic Games Storeをインストールする方法。Learn How to Install the Epic Games Store on iOS in the EU - YouTube記事作成時点でモバイル版Epic Games Storeでダウンロードできるのは「フォートナイト」「Fall Guys」「Rocket League Sideswipe」の3タイトルのみですが、将来的にはサードパーティー製ゲームアプリもダウンロードを可能にするとのこと。また、「フォートナイト」「Fall Guys」「Rocket League Sideswipe」はEpic Games Storeだけでなく、他のサードパーティー製アプリストアでも配信されます。Epic Gamesが開発者ファーストのサードパーティーアプリストアでもフォートナイトなどのEpic Gamesタイトルを配信すると発表 - GIGAZINEEpic Gamesのティム・スウィーニーCEOは、「潮目は変わりつつあり、モバイルエコシステムはついに競争に開放されつつあります。Epic Games Storeをリリースし、欧州連合のiOSユーザーに当社のゲームを提供することを可能にした欧州委員会に感謝しています。これにより、現在は欧州のiOSユーザーと全世界のAndroidユーザーが、PCやMacといったオープンプラットフォームと同じように、当社のストアとゲームにアクセスできます。戦いはまだ終わっていませんが、これはデベロッパーと消費者にとって大きな前進であり、競合製品と選択肢の拡大による恩恵を受けることができます」と述べています。