【カービィと吉野家まんぷく大作戦】第1弾:8月8日11時~31日20時第2弾:9月3日11時~30日20時

吉野家は「星のカービィ」とコラボした「カービィと吉野家まんぷく大作戦」キャンペーンを8月8日11時~31日20時、9月3日11時~30日20時の2つの期間で実施する。

キャンペーン期間中、小盛600円、並盛633円の「カービィ盛」を販売する。全4種(第2弾では3種)からランダムで1つのフィギュアが付属し、ミニサラダセットかジュースセットでの提供となる。テイクアウトの場合、1人につき3食まで購入できる。また限定デザインのテイクアウト袋が店内飲食の場合でも付属する。

【限定フィギュア】

第1弾付属フィギュア4種

第2弾付属フィギュア3種

また吉野家アプリユーザーには、会計時にアプリ上のバーコードを提示して500円の決済を行うごとに1ポイントを付与する。1ポイント1口として抽選に応募でき、500人に「カービィどんぶり3点セット」を進呈する。

カービィどんぶり3点セット

公式ECサイトでは完全受注生産として、9月2日~30日の期間「まんぷく大作戦セット」を3,999円で販売する。「カービィどんぶり」並盛1個と冷凍牛丼の具2袋のセットとなる。

まんぷく大作戦セット

