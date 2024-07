LOCO＆Sik-K＆タナカら、8月30日に開催「Hooked on Hip Hop in YOKOHAMA」に出演決定

8月30日(金)、横浜BUNTAIで両国のヒップホップアーティストたちが一堂に会するスペシャルイベント「Hooked on Hip Hop in YOKOHAMA」が開催される。韓国のHipHopシーンをリードし続けているLOCO、Sik-K、pH-1、Coogieが出演する。そして、独特なキャラクターで最近人気急上昇中のタナカ(お笑い芸人キム・ギョンウクが扮するキャラクター)執事がMCで出演し、ライブをより一層盛り上げる。他にも日本を代表するアーティストたちが出演予定。

東京・ソウルの音楽を代表するアーティストたちと、この夏最後の熱いイベントとして、音楽と文化を通じて友好と交流を深めることができると、期待を高めている。公演に関する内容やチケット購入日程の詳細については、「Hooked on Hip Hop in YOKOHAMA」公式ホームページにて確認することができる。

■イベント概要

「Hooked on Hip Hop in YOKOHAMA」

2024年8月30日(金)

16時30分(OPEN) / 17時30分(START)

会場:横浜BUNTAI



<キャスト>

タナカ(MC)、LOCO、Sik-K、pH-1、Coogie and more……



<チケット>

・VIPチケット(スタンディング):18,000円(税込)※特典込

・一般チケット(スタンディング):14,000円(税込)

※一人当たり4枚まで申し込み可能

※5歳以下入場不可、6歳以上有料



★VIPチケット購入者特典

1.VIP席専用入場口

2.コンサートタオル(当日配布)



<チケット販売スケジュール>

・先行販売

先行期間:2024年7月27日(火)12時〜8月5日(木)23時59分まで

当落選確認・入金期間:2024年8月8日(木)13時〜8月10日(土)21時

確定:2024年8月12日

購入はこちら



主催:株式会社KURE4 / JEFFI COMPANY

企画:株式会社KURE4 / 株式会社HUB JAPAN

制作:株式会社イクスライン

運営:ソーゴー東京

協力:株式会社デコレーションズ



