SIE製「nasne」のアフターサービスが本日7月25日で終了
7月25日 終了予定
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、ネットワークレコーダー＆メディアストレージ「nasne」のアフターサービスを本日7月25日で終了する。
対象となるモデルは「CUHJ-15004」で、アフターサービスを希望される場合はオンライン修理受付サービスもしくはプレイステーション カスタマーサポートにてアフターサービスを申込みのうえ、8月1日までに製品がプレイステーションクリニックに到着するよう送付する必要がある。
アフターサービス受付終了後もSIE製nasne（CECH-ZNR1J、CECH-ZNR2J、CUHJ-15004）は引き続き利用できるが、2027年7月末以降、SIE製nasneの一部機能を使用できなくなる。また、使用するアプリ環境によって異なるものもある。
なお、バッファロー製のnasneは引き続き利用できる。
□SIEの「重要なお知らせ」
2027年7月以降、SIE製「nasne」の一部環境下で利用できなくなる機能
PS5版「torne」
・TV番組の視聴および録画ビデオの再生
・SIE製nasneとのペアリング
Android/iOS版「torne mobile」
・自宅内・外出先でのTV番組の視聴および録画ビデオの再生
・外出先での番組関連機能
・外出先でのnasne HOMEの表示
・SIE製nasneとのペアリング
PS Vita/PS Vita TV版「torne」
・外出先でのTV番組の視聴および録画ビデオの再生
・外出先での番組関連機能
・SIE製nasneとのペアリング
naspocket
・外出先でのSIE製nasneへのアクセス
PC TV Plus｜Lite
・外出先での「外からどこでも視聴、録画予約」機能（PC TV Plus アドバンスドパックの機能）
Video & TV SideView
・自宅内での録画予約、家じゅうどこでも視聴、ワイヤレスおでかけ接続
・外出先での録画予約、どこでも視聴
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