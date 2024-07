携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を企画・製造・販売まで手掛けるスマートフォンアクセサリーブランド「PGA」

PGAの、洗練されたデザインを身に着けて生活を楽しむことをコンセプトにしたブランド「Premium Style」から、ディズニーキャラクターがデザインされた「アルファベットチャーム付きストラップ」が登場!

全36種類と豊富なラインナップです。

PGA Premium Style ディズニー「アルファベットチャーム付きストラップ」

価格:1,100円(税込)

販売店舗:Disney The Market 各会場

※熊本の鶴屋百貨店で開催される『Disney The Market』(開催期間 2024年7月19日〜8月3日)にて先行発売。

上質な洗練されたデザインを身に着けて、ワンランク上の生活を楽しんでほしいというコンセプトで作られたPGAのブランド「Premium Style」

そんな「Premium Style」から、スマートフォンケースなどのストラップホールなどに取り付けしやすい、ディズニーキャラクターデザインの「アルファベットチャーム付きストラップ」が登場!

「ミッキー&フレンズ」やディズニープリンセス、ディズニー&ピクサー作品のキャラクターなどラインナップは全部で36種類。

キャラクターのイニシャルにホログラムやラメをたっぷり閉じ込めた重量感があるクリアチャームで、楽しみ方はいろいろ◎

大きめフックもついているのでバッグの持ち手に付けることも可能です。

そしてキーリングはカギの紛失防止の2重リングを採用。

スマホケースに簡単に取り付けができるよう、ストラップ紐もついています!

ミッキーマウス(M)

「ミッキーマウス」はイニシャルの「M」がモチーフ☆

パンツのポケットに手を入れている「ミッキーマウス」のかっこいい姿がサイドにデザインされています。

ミニーマウス(M)

「ミニーマウス」もイニシャルの「M」で。

ピンクのホログラムがガーリーでかわいい雰囲気です!

ドナルドダック(D)

イニシャルの「D」がモチーフの「ドナルドダック」

ジャンプをした元気いっぱいな「ドナルドダック」の姿がデザインされています☆

デイジーダック(D)

「デイジーダック」も「ドナルドダック」とお揃いの「D」がモチーフ。

ホログラムやラメはピンクがベースで、上目遣いの「デイジーダック」の可愛らしい姿に胸きゅん!

プルート(P)

「プルート」はイニシャルの「P」がモチーフ。

そして「プルート」のイメージカラーでもある黄色が基調となっています◎

グーフィー(G)

「グーフィー」のイニシャルは「G」でコロンとしたフォルムがポイント。

ご機嫌な表情の「グーフィー」の姿がデザインされています☆

チップ(C)

イニシャル「C」がモチーフの「チップ」

サイドには無邪気にはしゃいでいる「チップ」の姿が描かれ、とってもチャーミング!

デール(D)

「デール」はイニシャルの「D」がモチーフ。

「チップ」とは反対側に「デール」の姿がデザインされています☆

スティッチ(S)

『リロ・アンド・スティッチ』シリーズに登場する「スティッチ」デザイン。

イニシャルの「S」がモチーフで、両手をあげて舌を出した姿が愛らしさ満点です◎

ディズニーマリー(M)

『おしゃれキャット』の「マリー」デザイン。

上品なお座りポーズの「マリー」と、ピンクのホログラムの組み合わせが素敵☆

くまのプーさん(P)

「くまのプーさん」はイニシャルの「P」がモチーフ。

両頬に手をあてたかわいいポーズに癒されます!

ジーニー(G)

『アラジン』に登場するランプの魔神「ジーニー」デザイン。

お馴染みの「ジーニー」の陽気な表情がインパクト大◎

チェシャ猫(C)

『ふしぎの国のアリス』に登場する「チェシャ猫」デザイン。

イニシャルの「C」がモチーフで、「チェシャ猫」は「C」の下部に沿うように描かれています☆

ベイマックス(B)

イニシャル「B」がモチーフの「ベイマックス」デザイン。

手をあげてこちらを見つめている「ベイマックス」の姿にほっこり。

ジュディ(J)

『ズートピア』に登場する「ジュディ・ホップス」デザイン。

にこっと微笑んでいる「ジュディ・ホップス」の姿と、イニシャルの「J」がモチーフになっています☆

ニック(N)

『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」デザイン。

「ニック・ワイルド」はイニシャルの「N」がモチーフで、相棒の「ジュディ・ホップス」とセットで使ってもオシャレ!

オラフ(O)

『アナと雪の女王』シリーズに登場する雪だるまの「オラフ」デザイン。

「オラフ」のイニシャル「O」がモチーフで、「O」に沿うように体をカーブさせた姿がとってもお茶目☆

ウッディ(W)

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「ウッディ」デザイン。

イニシャルの「W」に、腕組みをしたかっこいいポーズの「ウッディ」の姿が描かれています!

バズ・ライトイヤー(B)

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズの「バズ・ライトイヤー」デザイン。

劇中に登場する「バズ・ライトイヤー」が飛んでいるシーンが、イニシャル「B」の中に☆

ボー・ピープ(B)

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「ボー・ピープ」デザイン。

イニシャルの「B」がモチーフで、白やピンクのホログラムが「ボー・ピープ」のイメージにぴったりです◎

ハム(H)

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「ハム」デザイン。

「ハム」のチャームポイントでもある大きなお鼻につぶらな瞳が可愛く、イニシャルの「H」がモチーフになっています。

エイリアン(A)

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「エイリアン」デザイン。

イニシャルの「A」がモチーフで、ずらりと並び、大集合した「エイリアン」の姿がインパクト抜群です☆

フォーキー(F)

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー4』に登場する「フォーキー」デザイン。

イニシャル「F」のサイドからは、ユニークな表情をした「フォーキー」の愛くるしい姿が!

ロッツォ(L)

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー3』に登場する「ロッツォ」デザイン。

イニシャルの「L」がモチーフで、ひょっこりと顔を覗かせている姿がかわいい☆

サリー(S)

『モンスターズ・インク』シリーズに登場する「サリー」こと「ジェームズ・P・サリバン」デザイン。

トレードマークでもある青いフサフサの毛に、大きな目をした「サリー」はイニシャルの「S」がモチーフになっています。

マイク(M)

『モンスターズ・インク』シリーズに登場する「マイク・ワゾウスキ」デザイン。

ギョロッとした一つ目がキュートな「マイク・ワゾウスキ」はイニシャルの「M」がモチーフで、ピンクやグリーンのホログラムがキラキラと輝いて素敵!

アリス(A)

『ふしぎの国のアリス』の主人公「アリス」デザイン。

イニシャル「A」の中には、スカートの裾を持ち上げて挨拶をしている「アリス」の横顔が水彩タッチで描かれています☆

ティンカー・ベル(T)

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」はイニシャル「T」がモチーフ。

後ろを振り返る「ティンカー・ベル」の姿が印象的です!

ラプンツェル(R)

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザイン。

イニシャル「R」がモチーフで、頬杖をついて遠くを見ている「ラプンツェル」の横顔が素敵☆

アリエル(A)

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」はイニシャル「A」がモチーフ。

キラキラとした海の中を泳いでいる「アリエル」の姿がデザインされています!

ジャスミン(J)

『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」デザイン。

「ジャスミン」のイニシャル「J」がモチーフで、俯いている姿が大人っぽくて素敵☆

ベル(B)

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」はイニシャルの「B」がモチーフ。

「ベル」のドレスとお揃いの黄色のホログラムがキラキラと輝きます◎

シンデレラ(C)

『シンデレラ』に登場するディズニープリンセス「シンデレラ」デザイン。

イニシャルの「C」がモチーフで、劇中の舞踏会のシーンで踊る「シンデレラ」の姿を水彩風タッチで表現しています!

白雪姫(S)

『白雪姫』に登場するディズニープリンセス「白雪姫」デザイン。

パステル調の淡いホログラムがオシャレで、「白雪姫」のイニシャル「S」がモチーフになっています☆

アナ(A)

『アナと雪の女王』シリーズに登場する「アナ」デザインはイニシャル「A」がモチーフ。

ピンクを基調としたホログラムに、俯いて立っている姿が可愛い!

エルサ(E)

『アナと雪の女王』シリーズに登場する「エルサ」デザイン。

イニシャルの「E」がモチーフで、ホログラムが雪の結晶のようにも見えてロマンティックな雰囲気です☆

全36種類から選べるので、自分の名前のイニシャルで選ぶのはもちろん、お気に入りのキャラクターから選んでも楽しい!

PGAのブランド「Premium Style」のディズニーキャラクターデザイン「アルファベットチャーム付きストラップ」は、Disney The Market 各会場で発売されます。

