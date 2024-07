体験型のラーメン屋！銀の葡萄「鶏soba座銀」

銀の葡萄は、兵庫県尼崎市塚口町に国内第11号店「鶏soba座銀 塚口店」をオープンしました。

銀の葡萄「鶏soba座銀」

住所 :〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町4丁目45-3

アクセス :阪急伊丹線 稲野駅から徒歩11分

阪急神戸線 塚口駅から徒歩14分

阪急神戸線 武庫之荘駅から車で9分

営業時間 :11:00〜15:00(Lo15:00)

:17:30〜22:00(L.O21:30)

定休日 :なし

客席 :カウンター8席 テーブル席4卓(4名掛け) 合計24席

禁煙・喫煙:完全禁煙

駐車場 :4台(共有)

【鶏soba座銀】

▼特長・コンセプト

大切な人を連れて行きたい体験型のラーメン屋

高級ではなく上質 高級≠上質

ごぼうが代名詞のラーメン店。

大阪肥後橋に2014年の第一号店をオープンし10年。

海外店舗も含めると13店舗まで、店舗を拡大することが出来ました。

オープン当初から変わらず掲げているコンセプト「大切な人を連れて行きたいラーメン屋」

彼氏彼女を連れて行きたい。

会社の同僚を連れて行きたい。

家族を連れて行きたい。

そんなニーズが生まれるような店づくりをしてきました。

「鶏soba座銀 塚口店」は、兵庫県内では2店舗目の展開です。

阪急伊丹線「稲野駅」から徒歩11分のため、尼崎市だけでなく伊丹市にお住まいの方もアクセスしやすいです。

住之江店、高槻店、寝屋川店に次ぐ、駐車場完備の物件を選定しました。

4名掛けのテーブル席が4卓あり、ご家族皆さんでラーメンを楽しめます。

▼メニュー

<鶏soba> 価格(税込):970円

→提供直前に豚と鶏のスープと鶏脂で深みと香りを演出。

まるでポタージュのようなクリーミーな口当たり。

<鶏つけsoba> 価格(税込):1,000円

→魚介を使用せず、鶏のみのスープに拘っている。

鶏の奥深さを感じて頂ける濃厚なつけダレ。

濃度十一度。

<鶏白湯混ぜsoba> 価格(税込):1,000円

→濃厚な鶏白湯スープに負けない特徴のあるウイング麺と、華やかな見た目。

<淡麗醤油soba> 価格(税込):970円

→知床鶏100%のスープを使用し、醤油のキレや旨味を最大限に活かし、鶏を全面に押し出した座銀流チキンラーメン。

