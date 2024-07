Jリーグ、今夏に行われる海外クラブとの試合を『Lemino』にて無料生配信！　神戸対トッテナムを筆頭に全5試合

Jリーグは1日、今夏に開催される『明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo』および『Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo』の全5試合を、映像配信サービス『Lemino®』にて無料生配信することを発表した。今回の発表によると、今夏に開催される『明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo』のヴィッセル神戸対トッテナムと、『Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo』の浦和レッズ対ニューカッスル、横浜F・マリノス対ニューカッスル、京都サンガF.C.対シュトゥットガルト、サンフレッチェ広島対シュトゥットガルトの4試合について、映像配信サービス『Lemino』にて無料生配信することが決定したとのことだ。なお、シュトゥットガルト戦の2試合は『スカパー!』でも放送されることを併せて伝えている。

配信概要は以下の通り。対戦カード:ヴィッセル神戸 vs トッテナム日時:7月27日 (土)キックオフ:19時開催場所:国立競技場対戦カード:浦和レッズ vs ニューカッスル日時:7月31日(水)キックオフ:19時30分開催場所:埼玉スタジアム2002対戦カード:横浜F・マリノス vs ニューカッスル日時:8月3日(土)キックオフ:19時開催場所:国立競技場対戦カード:京都サンガF.C. vs シュトゥットガルト日時:7月28日(日)キックオフ:19時開催場所:サンガスタジアム by KYOCERA※『スカパー!』でも放送予定対戦カード:サンフレッチェ広島 vs シュトゥットガルト日時:8月1日(木)キックオフ:18時30分開催場所:エディオン ピースウイング広島※『スカパー!』でも放送予定