カフェテリアも併設！OKINAWA【846YAJIRO 沖縄 MOTOBU プライベートビーチ店】

KYOTO・TOKYOに続く国内三店舗目となるOKINAWA【846YAJIRO 沖縄 MOTOBU プライベートビーチ店】が2024年7月上旬にオープンすることが決定しました。

OKINAWA【846YAJIRO 沖縄 MOTOBU プライベートビーチ店】

所在地 :〒905-0226 沖縄県国頭郡本部町健堅996

オープン日:2024年7月上旬 グランドオープン予定

アクセス :美ら海水族館から車で約15分 名護市内から車で約20分

ここでしか体感できない新空間・新感覚も誕生し846YAJIROがコンセプトに置く『非日常』を存分に味わえます。

新たに846YAJIROがプロデュースするカフェテリアも併設されます。

八海醸造株式会社が製造する甘酒を使用したオリジナルドリンクを開発。

腸からのアプローチでリラックス作用、健康維持を目的に心身ともに最高の状態へと導きます。

店内からは、高い透明度を誇る天然ビーチ瀬底島を一望できる。

心から癒される最高のロケーションで至福の時間を提供します。

■846YAJIROとは

【急速な疲労回復】をテーマにクリスタル系スポーツネックレスをはじめ、アパレルや多くのリカバリーアイテムを展開し世界で戦う数百名のトップアスリートが愛用するスポーツブランドです。

業界初(※)となるクリスタル系スポーツネックレス【DEEP BALANCER】を開発し、独自のデザイン性と機能面を兼ね備えアスリートの地位向上と本質的なボディアプローチの双方でアスリートをサポートします。

一度手にすると手放さない究極のスポーツリカバリーアイテムとして注目されています。

※ 同社調べ

京都(河原町)・東京(青山)に続く国内3店舗目となる【846YAJIRO 沖縄 MOTOBU プライベートビーチ店】でも846YAJIRO独自の世界観を表現し『非日常空間』をお届けします。

