[6.8 J2第19節](鳴門大塚)

※18:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス

DF 4 カイケ

DF 5 森昂大

DF 26 青木駿人

MF 10 杉本太郎

MF 13 西野太陽

MF 18 エウシーニョ

MF 20 児玉駿斗

MF 54 永木亮太

FW 7 チアゴ・アウベス

FW 9 ブラウンノア賢信

控え

GK 21 田中颯

DF 3 石尾崚雅

DF 42 橋本健人

MF 11 杉森考起

MF 14 玄理吾

MF 17 高田颯也

FW 16 渡大生

監督

増田功作

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 22 岩武克弥

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 10 カプリーニ

MF 14 中野嘉大

MF 33 室井彗佑

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

DF 6 和田拓也

MF 34 小倉陽太

FW 9 櫻川ソロモン

FW 13 小川慶治朗

FW 20 村田透馬

監督

四方田修平