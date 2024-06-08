徳島vs横浜FC スタメン発表
[6.8 J2第19節](鳴門大塚)
※18:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 10 杉本太郎
MF 13 西野太陽
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 54 永木亮太
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 9 ブラウンノア賢信
控え
GK 21 田中颯
DF 3 石尾崚雅
DF 42 橋本健人
MF 11 杉森考起
MF 14 玄理吾
MF 17 高田颯也
FW 16 渡大生
監督
増田功作
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 14 中野嘉大
MF 33 室井彗佑
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 小川慶治朗
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平
※18:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 10 杉本太郎
MF 13 西野太陽
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 54 永木亮太
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 9 ブラウンノア賢信
控え
GK 21 田中颯
DF 3 石尾崚雅
DF 42 橋本健人
MF 11 杉森考起
MF 17 高田颯也
FW 16 渡大生
監督
増田功作
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 14 中野嘉大
MF 33 室井彗佑
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 小川慶治朗
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平