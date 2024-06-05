YAEDA「KS5 PRO」試乗！ハセガワモビリティ「BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2024」

ハセガワモビリティは、モビリティ変革期を象徴する電気自動車、電気バス、電動バイク、電動アシスト自転車、水素自転車など多彩な新型モビリティが展示され、新時代をリードする新型EV充電機器、駐輪・駐車機器も公開される「BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2024」に出展します。

ハセガワモビリティ「BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2024」

メインビジュアル

ハセガワモビリティは、モビリティ変革期を象徴する電気自動車、電気バス、電動バイク、電動アシスト自転車、水素自転車など多彩な新型モビリティが展示され、新時代をリードする新型EV充電機器、駐輪・駐車機器も公開される「BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2024」に出展！

当展示会は、新宿住友ビル三角広場(屋内イベント空間)にて、2024年6月5日(水)、6日(木)の2日間、10時〜17時で開催されます。

同社ブースでは、注目の特定小型原動機付自転車やパワフルな走りで人気を集めているファットバイクの電動アシスト自転車などの展示・試乗を実施します。

YADEAサイト 試乗機種の詳細はこちら

https://yadea.jp/

【試乗機種】

＜一般原付／1機種＞

KS5 PRO

型式：KS5 PRO

発売：2022年3月

種類：一般原付

価格：182,600円(税込)

特長：道路運送車両法に準じ保安部品完備の

一般原付モデルの電動キックボード

＜電動アシスト自転車／2機種＞

TRP-01(BE)

型式 ：TRP-01

発売 ：2023年9月

カラー：「BLACK」「BEIGE」

種類 ：電動アシスト自転車

価格 ：297,000円(税込)

型式 ：普通自転車、駆動補助機付き自転車

特長 ：500Wのパワフルモーター搭載

前後の強力なサスで悪路でも衝撃を軽減

HNT-01

型式 ：HNT-01

発売 ：2024年4月

カラー：「BLACK」「BEIGE」「KHAKI」

種類 ：電動アシスト自転車

価格 ：198,000円(税込)

型式 ：普通自転車、駆動補助機付き自転車

特長 ：リーズナブルなファットバイク

前後にディスクブレーキを搭載

＜特定原付／2機種＞

KS6 PRO

型式 ：KS6 PRO

発売 ：2023年7月

カラー：「GRAY」「YELLOW」「BLUE」

種類 ：特定原付

価格 ：198,000円(税込)

認定 ：性能等確認制度

特長 ：最大航続距離60km

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

YDX3

型式：YDX3

発売：2024年5月

種類：特定原付

価格：132,000円(税込)

認定：性能等確認制度

特長：リーズナブルな特定原付モデル

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

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