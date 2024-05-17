¡È¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¥Üー¥¤¡ÉJO1²ÏÌî½ã´î¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù300Ëü±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇÏÃÂê¸Æ¤ó¤ÀÏÓ»þ·×¤òÈäÏª
¢£JO1¡¦²ÏÌî½ã´î¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ç·×300Ëü±ß¤Î¹âµéÏÓ»þ·×¤ò¹ØÆþ¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¹âµéÏÓ»þ·×¤ò¤Ä¤±¤ÆËþÂµ¤¤ÊJO1¡¦²ÏÌî½ã´î
JO1¤Î²ÏÌî½ã´î¤¬¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÁí³ÛÌó300Ëü±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖCartier¡Ê¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡Ë¡×¤ÎÏÓ»þ·×¤ò¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎSNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
²ÏÌî¤Ï4·î25Æü¡¢¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¹âµéÏÓ»þ·×¤ò½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÃÍÃÊ¤¬°Û¤Ê¤ë¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤ÎÏÓ»þ·×¤Î¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¸¡Æ¤¡£Åö½éÍ½»»¤Ï100Ëü±ß¤Û¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ê¤ó¤È·×300Ëü±ß¤ÎÏÓ»þ·×2ËÜ¤Î¹ØÆþ¤ò·è¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á1ËÜ¤ÏÉã¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀáÌó²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²ÏÌî¤Î¹ë²÷¤ÊÇã¤¤Êª¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¥Üー¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ5·î16Æü¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ÏÌî¤¬¸½¶â¤ò»ý»²¤·¤Æ¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¸½¶â¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£JO1¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢198Ëü±ß¤ÎÏÓ»þ·×¤òÁõÃå¤·¤ÆËþÂ¤²¤Ê²ÏÌî¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ç¤â¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ë¥«¥á¥é¤ËÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤â¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î»þ·×¤ò¤Ä¤±¤¿¼Ì¿¿¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¡¢²ÏÌî¤Ï¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖCartier boy ¥é¥ô¥£¥Ã¥È´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂç¿Í½ã´î¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤¬»÷¹ç¤¦Âç¿Í¤ÎÃËÀ¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ä¡¢¤è¤¯Êª¤ò¤Ê¤¯¤¹²ÏÌî¤Ø¡ÖÀäÂÐ¤ËÌµ¤¯¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡ª¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£