2Ç¯±Û¤·³ÍÆÀº£µ¨²ÃÆþ¤Î½õ¤Ã¿ÍFW¤¬±ºÏÂ¤Ë¡È½ç±þ¡É¡¡¥´¡¼¥ëÎÌ»ºÆÍÆþ¤Ø¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ÏµþÅÔÀï¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï5·î15Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè14Àá¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Á¡¢3-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡FW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¥´¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ïº£µ¨¤Ë¸þ¤±À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤«¤é²ÃÆþ¡£±ºÏÂ¤Ïºòµ¨¤Î³«ËëÁ°¤Ë¤â³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤³¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢³«Ëë¸å¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥®¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥Û¥»¡¦¥«¥ó¥Æ¤¬³èÌö¤â¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¸½Ìò¤ò°úÂà¡£²þ¤á¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ2Ç¯±Û¤·¤Î³ÍÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ÏÆÃ¤ËÁ°È¾¤ÏÁê¼ê¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢MF°Âµï³¤ÅÏ¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÃúÇ«¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ2-0¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¸åÈ¾23Ê¬¤Ë¤ÏMF°ËÆ£ÆØ¼ù¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤Ç¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±¦¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¤ÏMFÅÏî´Î¿Ëá¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë±¦Â¤Ç¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Î¸åÈ¾32Ê¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤MF¾®Àô²ÂÊæ¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤¤¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤ËGK¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¹¤¤GK¥µ¥¤¥É¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯·è¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤ËÁ´¤Æ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ½³¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾37Ê¬¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤ÇÁê¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ³°¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½øÈ×¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±ºÏÂ¤Î¹¶·â¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ÏÅÏî´¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤ÆGK¤È¤Î1ÂÐ1¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤¬PK¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡¢50¥á¡¼¥È¥ëµé¤ÎÄ¶¥í¥ó¥°ÃÆ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¡ÈÉáÄÌ¤Î¥´¡¼¥ë¡É¤ò·è¤á¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤âÎ®¤ì¤ÎÃæ¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥¿¥Ê¤â¤Þ¤¿¡ÖÁê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³«Ëë¤Î¤³¤í¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤ÆPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥µ¥ó¥¿¥Ê¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ëµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°14»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ7¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó34»î¹ç»þÂå¤Î2022Ç¯¤Ë27»î¹ç½Ð¾ì14¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥¿¥Ê¤À¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·èÄêÎÏ¤Ï¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÐÀª¤¤¤è¤¯¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë