[5.6 J2第14節](白波スタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 23 岡本將成

DF 28 戸根一誓

MF 8 藤村慶太

MF 11 五領淳樹

MF 14 野嶽寛也

MF 27 山口卓己

FW 18 福田望久斗

FW 25 端戸仁

FW 92 ンドカ・チャールス

控え

GK 31 大野哲煥

DF 5 井林章

MF 7 千布一輝

MF 17 星広太

MF 21 田中渉

MF 65 西堂久俊

FW 34 鈴木翔大

監督

大島康明

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 22 小出悠太

DF 39 石尾陸登

MF 6 松井蓮之

MF 17 工藤蒼生

MF 24 名願斗哉

MF 27 オナイウ情滋

FW 7 中島元彦

FW 28 菅原龍之助

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 20 知念哲矢

DF 25 真瀬拓海

MF 11 郷家友太

MF 14 相良竜之介

MF 37 長澤和輝

FW 9 中山仁斗

監督

森山佳郎