鹿児島vs仙台 スタメン発表
[5.6 J2第14節](白波スタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 14 野嶽寛也
MF 27 山口卓己
FW 18 福田望久斗
FW 25 端戸仁
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
MF 21 田中渉
MF 65 西堂久俊
FW 34 鈴木翔大
監督
大島康明
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 39 石尾陸登
MF 6 松井蓮之
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
MF 27 オナイウ情滋
FW 7 中島元彦
FW 28 菅原龍之助
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 20 知念哲矢
DF 25 真瀬拓海
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 37 長澤和輝
FW 9 中山仁斗
監督
森山佳郎
※14:00開始
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 14 野嶽寛也
MF 27 山口卓己
FW 18 福田望久斗
FW 25 端戸仁
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
MF 21 田中渉
MF 65 西堂久俊
FW 34 鈴木翔大
監督
大島康明
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 39 石尾陸登
MF 6 松井蓮之
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
MF 27 オナイウ情滋
FW 7 中島元彦
FW 28 菅原龍之助
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 20 知念哲矢
DF 25 真瀬拓海
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 37 長澤和輝
FW 9 中山仁斗
監督
森山佳郎