国内外で話題を呼ぶ、千葉雄喜「チーム友達」とは？歌詞やムーブメント、リミックスについて徹底解説

千葉雄喜がリリースした「チーム友達」が大きな話題を呼んでいる。海外からも注目を集めるオリジナル楽曲だけではなく、数々のアーティストが手掛けるリミックスやカバー、ダンスオマージュなど、大きなムーブメントとなっている「チーム友達」を考えたい。

■「チーム友達」とは?楽曲情報

▼千葉雄喜 - チーム友達 (Official Music Video)

・歌唱アーティスト:千葉雄喜

・リリース日:2024年2月13日

・作詞:千葉雄喜

・作曲:Young Coco, Koshy

BAD HOPの東京ドーム公演や、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」の世界的ヒットなど、話題が尽きない日本のヒップホップ/ラップシーン。千葉雄喜が2月13日に配信リリース/MV公開した「チーム友達」も、オリジナル楽曲を中心に、同時多発的なリミックスの発表やネットでのミーム化など、強い遠心力をもって拡散を続け、一つの社会現象を巻き起こしている楽曲だ。

この楽曲が注目を集めた第一の理由は、とりもなおさず“千葉雄喜≒KOHH.”の作品だったからであろう。ラップ/ヒップホップのトップランナーとして10年代の音楽シーンに確固たる地位を築き、人気を博していたKOHHが突如活動停止、引退したのが2021年。その意味でも、復活が熱望されていた彼が、突如として千葉雄喜名義でリリースしたのが本楽曲。

Koshyの手掛けるミニマルなビートに、千葉雄喜の聴感への刺激が強いラップの結合によって、シンプルかつ中毒性の高い楽曲として完成した「チーム友達」は、当然の如くブレイク。Spotifyの週間バイラルチャートジャパンでも首位を獲得し、リリース前より既に様々なアーティストによるリミックスバージョンが各所で披露され、SNSやライブで話題は呼んでいたものの、リリース後はさらに増幅、TikTokなどではダンス動画も含めて拡散。星野源はラジオでプレイし、青山テルマのInstagramで渡辺直美が歌った動画が話題になるなど、更にその射程距離を伸ばしている。そして4月19日には『THE FIRST TAKE』にてメディア初パフォーマンスが披露され、その勢いは更に増していく。

▼千葉雄喜 - チーム友達 / THE FIRST TAKE

5月2日には「チーム友達」を千葉雄喜と国内外のアーティストたちが手がけたリミックスをコンパイルした 13曲入りのアルバム『チーム友達 The Remixes』が、配信された。

■「チーム友達」の歌詞は?リミックスとの比較など楽曲考察

「チーム友達」は決して長い曲ではない。そしてリリックとしても“チーム友達”“契り/契ろう”という短くシンプルな、しかし印象的なキーワードが連呼される構成になっており、その内容自体は非常に分かりやすい。また“T E A M T O M O D A C H I”というアルファベットを一文字ずつ発声するくだりのキャッチーさなど、“多層的な含意”を持つ作品というよりも、より聴感的な、体幹で聴くような作品と言えるだろうし、“考察を拒否”するような感覚さえ覚える。

しかし、その“プレーンさ”こそが、この楽曲の肝であり、様々なリミックスやミーム化といった遠心力を誇る理由だと思える。MVに登場する王子の風景も含め、この曲はヒップホップ的に言えば“フッド”を強調した内容であり、そういった地元の仲間を“チーム友達”と呼ぶ結束力に加えて、それを“関西関東 西東、北南”と範囲を広げ、それらと“契り/契ろう”とオープンな姿勢を見せ、“ビーフ”との対極的な姿勢が印象に残る。

もともと地元王子を強くレペゼンしていた彼だが、その“友達”の枠組みを地元から全国に広げるのは、ある意味では“孤高の存在”であった(もちろん、それはパブリックイメージなのだが)彼のスタンスの変化を感じさせる。更にダンスも視覚を刺激する。

その“地元”“印象的なセンテンス”“ダンス”は、“千葉雄喜の考える『チーム友達』というゲームのルール”なのでは無いだろうか。そして、そのルールはシンプル故に多くの“ゲーマー”が参加。

Jin Doggは“D I R T Y K A N S A I ”“O N L Y G U Y S”と言い換え、ZORNは“IIU/OOAI”という母音で固く踏み(“友達”に連なる“OOAI”のライミングは多くのラッパーが取り入れている)、多くのリミックス映像が“地元と仲間”を題材にし、TikTokなどではダンスカ動画が数多くアップ。

千葉雄喜の提示した“シンプルなルール”を基に“ゲーム”を拡大している。その意味でも“ルーラー”としての千葉雄喜の凄みが、オリジナル楽曲からは感じさせれる。

■広がる友達の輪!ムーブメントは何故起こったのか

Chris Brown、Bun B、Duke Deuceなど海外からの注目も高い「チーム友達」。この曲の発信者は千葉雄喜であることは間違いない。同時に、高木完がパーソナリティを務めるラジオ『TOKYO M.A.A.D SPIN』に千葉雄喜が出演した際に「『チーム友達』はJin Doggが使っていた言葉」と大意で語る通り、Jin Dogg「壊 (DESTROY)」や「汚関西(DIRTY KANSAI)」、「How High feat. MonyHorse」などでそのキーワードは既に登場し(ちなみにMonyHorseと千葉雄喜は同郷王子出身である)、そもそも楽曲自体“お好み焼き/食う鶴橋”とJin Doggと縁の深い鶴橋という地名から始まる。

また、昨年末に行われた『Jin Dogg ONE MAN LIVE 2023』でも、既に「チーム友達」はプレイされ、「チーム友達(Dirty Kansai Remix) - 千葉雄喜, Young Coco & Jin Dogg 」がリリースされたのは必然と言えるだろう。同じくオフィシャルな形では「チーム友達 (東海 Remix) - 千葉雄喜, SOCKS, Yellow Bucks, MaRI & DJ RYOW」がリリースされている。

▼チーム友達(Dirty Kansai Remix) - 千葉雄喜, Young Coco & Jin Dogg

▼チーム友達 (東海 Remix) - 千葉雄喜, SOCKS, Yellow Bucks, MaRI & DJ RYOW

またライブや非リリースの形では、PUNPEEと5lack、ZORNという、千葉雄喜とは奇しくも環七で繋がるアーティストや、Watsonなどの新星ラッパーがライブで披露しているという。 Charlu、Renee Couto、3liYenによる「GALS Remix☆」や、Valkneeによるリミックスなど、ジャンダーを超えた広がりも特徴だ。インストが公開されていることから、追いきれないほどのビートジャックもSNSでは発信されているが、それは数多くのご当地リミックスが発表されたBUSTA RHYMES「New York Shit」やSHINGO☆西成「大阪UP」などの系譜も感じさせられ、そこからもこの曲が“ラップゲーム”として楽しまれている事がわかる。

▼Busta Rhymes - New York S*** (MTV Version) ft. Swizz Beatz

▼SHINGO★西成 / 大阪UP / OFFICIAL MUSIC CLIP (P)(C)2012 昭和レコード

またダンス動画も数多くアップされ、岩田剛典やNCT WISH櫻坂46のメンバーなどもTikTokにダンス動画をアップしていた。

▼岩田剛典

▼NCT WISH

▼櫻坂46

■千葉雄喜とはどんなアーティストなのか?

・誕生日:1990年4月22日

・出身:東京都北区王子

2012年『YELLOW T△PE』で、シーンに登場したKOHH。当時の流行と歩を合わせたこの作品では、実弟LIL KOHHとの「Young Forever」などでストリートを中心に話題を集め、続く『YELLOW T△PE2』に収録された「JUNJI TAKADA」でより広範なリスナーを獲得。ラップの巧みさは勿論、ある意味では“一筆書き”とも言えるような、そのシンプルでストレート、そしてドキリとするようなワードセンスはこの当時から光っていた。

▼LIL KOHH - Young Forever Official Video

▼KOHH “JUNJI TAKADA” Official Video

また洒脱なスタイルと、それを活写するEillyhustlehardの手掛ける映像も、その注目度に大きな役割を果たす。いっぽうで、2014年7月リリースの「Monochrome」では、これまでの“ノリ”から、よりシリアスなリリシズムを提示し、アーティストとしての立体感を形にした。

彼を世界的に有名にしたのは、2015年1月1日リリースのKeith Ape「It G Ma feat. JayAllDay, Loota, Okasian & Kohh」だろう。

▼Keith Ape - It G Ma (feat. JayAllDay, Loota, Okasian & Kohh) [Official Video]

また2016年にはFrank Ocean「Nikes」、宇多田ヒカル「忘却 featuring KOHH」に参加。2018年には88rising主催の北米ツアー『88 DEGREES & RISING TOUR』に登場。

▼宇多田ヒカル - 忘却 featuring KOHH

他にも『FACETASM』のショーモデルとしてパリコレにも参加した。2020年にラストアルバム『worst』を発売し、2021年末にKOHHとしての活動を終了。

そして本名の千葉雄喜としてカムバック後は、文學界『千葉雄喜の雑談』の連載や衣類制作販売店『Dogs』のプロデュース、ABEMA 『千葉雄喜の勇気貸します』など、多面的な活動を展開している。

■リミックス解説

「チーム友達(Dirty Kansai Remix) - 千葉雄喜, Young Coco & Jin Dogg 」

前項で紹介した『TOKYO M.A.A.D SPIN』で、「『チーム友達』は大阪でJin DoggとYoung Cocoと一緒に作った(大意)」と千葉雄喜が話していた通り、必然的に生まれたこのリミックス。ハードコアな“Dirty Kansai”シーンを牽引し、現在の大阪を代表する存在であるJin Doggと、WILYWNKA(変態紳士クラブ)ともグループを組んでいたYoung Cocoが参加し、“ムーブメントとしてのチーム友達”を先導した。

「チーム友達 (東海 Remix) - 千葉雄喜, SOCKS, Yellow Bucks, MaRI & DJ RYOW」

DJ RYOW「Don’t Stop Remix feat. DJ TY-KOH, KOHH, DIZZLE & SOCKS)」や、「Bash feat.KOHH」と、KOHH時代より千葉雄喜と縁が深いSOCKSが冒頭を飾る本リミックス。ヤングトウカイテイオーとして名を馳せるYellow Bucks、Awich「Bad Bitch 美学 Remix feat. NENE, LANA, MaRI, AI & YURIYAN RETRIEVER」にも参加したMaRIが参加。

■「チーム友達」のムーブメント、千葉雄喜の今後の活動に注目

突如の復活劇と同時に新たなムーブメントを生んだ千葉雄喜。そのアーティストとしての魅力とカリスマ性には驚く他ないが、「チーム友達」と千葉雄喜によってどのような変化が音楽シーンに生まれるのか、これからも注視したい。

