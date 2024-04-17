明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０１：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
０３：００ 米・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
０５：００ 米・対米証券投資
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１７：００ ユーロ・経常収支（季調済）
１８：００ ユーロ・建設支出
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：１５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がメディア主催の討論会に参加
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※ベトナム市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ブロンコＢ<3091>
※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか
出所：MINKABU PRESS
０１：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
０３：００ 米・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
０５：００ 米・対米証券投資
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１７：００ ユーロ・経常収支（季調済）
１８：００ ユーロ・建設支出
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：１５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がメディア主催の討論会に参加
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※ベトナム市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ブロンコＢ<3091>
※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか
出所：MINKABU PRESS