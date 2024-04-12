来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇４月１５日



０８：５０ 日・機械受注

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・小売売上高

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

２３：００ 米・企業在庫

※タイ，インドネシア市場が休場



◇４月１６日



１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業売上高

１１：００ 中・四半期ＧＤＰ（国内総生産）

１１：００ 中・固定資産投資

１１：００ 中・不動産開発投資

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査（期待指数）

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・貿易収支

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

※日・閣議

※タイ市場が休場



◇４月１７日



０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

１５：００ 英・消費者物価指数

１５：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※インド市場が休場



◇４月１８日



０１：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言

０３：００ 米・米地区連銀経済報告（ベージュブック）

０５：００ 米・対米証券投資

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１７：００ ユーロ・経常収支（季調済）

１８：００ ユーロ・建設支出

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：１５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がメディア主催の討論会に参加

２３：００ 米・景気先行指標総合指数

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※ベトナム市場が休場



◇４月１９日



０８：３０ 日・全国消費者物価指数

１０：２０ 日・3カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 英・小売売上高

１５：００ 独・生産者物価指数

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○４月１５日



決算発表：日本国土開発<1887>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，いちご<2337>，クオンタムＳ<2338>，出前館<2484>，ヨシムラＨＤ<2884>，ＡＦＣ－ＨＤ<2927>，ベースフード<2936>，ＰＣＮＥＴ<3021>，Ｊフロント<3086>，スーパーＶ<3094>，ＴＫＰ<3479>，串カツ田中<3547>，バロック<3548>，ジェイドＧ<3558>，ヒトコムＨＤ<4433>，メタリアル<6182>，オキサイド<6521>，古野電<6814>，ＨＩＯＫＩ<6866>，ＦＰパートナ<7388>，エコス<7520>，リテールＰＡ<8167>，エーアイテイ<9381>，松竹<9601>，東宝<9602>，アークス<9948>，大庄<9979>，タキヒヨー<9982>，ＶＲＡＩＮ<135A>ほか

※海外企業決算発表：ゴールドマン・サックスほか



○４月１６日



※東証グロース上場：Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>

※海外企業決算発表：バンク・オブ・アメリカ，モルガン・スタンレー，ジョンソン・エンド・ジョンソン，ユナイテッドヘルス・グループほか



○４月１７日



※海外企業決算発表：アルコア，トラベラーズほか



○４月１８日



決算発表：ブロンコＢ<3091>

※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか



○４月１９日



決算発表：ゲンダイ<2411>，アジュバン<4929>，光世<8617>

※海外企業決算発表：プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ），アメリカン・エキスプレスほか



出所：MINKABU PRESS