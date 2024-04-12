32S5400

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　「BCNランキング」2024年4月1日から7日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　32S5400（TCL Corporation）

2位　REGZA

32V34（TVS REGZA）

3位　REGZA

24V34（TVS REGZA）

4位　AQUOS

2T-C32EF1（シャープ）

5位　REGZA

40V35N（TVS REGZA）

6位　REGZA

40V34（TVS REGZA）

7位　REGZA

32V35N（TVS REGZA）

8位　50v型 4K 液晶テレビ

50E6K（Hisense）

9位　40S5400（TCL Corporation）

10位 AQUOS 4K

4T-C50FN2（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。