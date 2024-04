女優・タレント 足立梨花さんがパーソナリティを担当！ラジオ番組『エコリカ presents 足立梨花のちょっと“えぇこと”』

互換インクカートリッジシェアNo.1の「エコリカ」は、4月7日(日)から新ラジオ番組『エコリカ presents 足立梨花のちょっと“えぇこと”』の提供を開始します。

同番組は「エコな梨花はエコリカ」のキャッチフレーズでもおなじみの、女優でタレントの足立梨花さんがパーソナリティを務めます。

エコリカ ラジオ番組『エコリカ presents 足立梨花のちょっと“えぇこと”』

『エコリカ presents 足立梨花のちょっと“えぇこと”』は、パーソナリティの足立梨花さんが、大好きなサブカルやオタク話や音楽の話、そして自分の身の周りで起こったちょっと“えぇこと”を、たっぷりとトークする番組です。

毎週日曜日の18:40〜19:00にニッポン放送からお届けします。

初回の放送は4月7日(日)です。

日曜の夕方をちょっと“えぇ時間”にかえてくれる、そんなあったかい番組です。

番組概要

番組名 : 『エコリカ presents 足立梨花のちょっと“えぇこと”』(収録番組)

放送時間 : 毎週日曜日 18:40〜19:00

パーソナリティ: 足立梨花さん

放送局 : ニッポン放送 (ラジオAM1242+FM93)

番組WEBサイト :https://www.1242.com/rika/

(4月7日公開予定)

足立梨花さんのコメント

今の私をたくさん知ってもらえる番組になると思います。

番組を聴いてくれる人に、まるで友だちのように「それってイイよね!」って思ってもらえるようなおしゃべりを、精いっぱい届けたいです!

この番組を通じて、皆さんといろんな“えぇこと”を共有していけたら嬉しいですね。

よろしくお願いします。

足立梨花(アダチ リカ)さんのプロフィール

1992年10月16日生まれ、長崎県出身。

A型。

ホリプロ所属。

2007年、『第32回ホリプロタレントスカウトキャラバン』でグランプリに選ばれ脚光を浴びる。

08年、映画『愛流通センター』で主演を務める。

NHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』(10年)、NHK連続テレビ小説『あまちゃん』(13年)、映画『でーれーガールズ』(14年)、ドラマ『人は見た目が100パーセント』(17年)、映画『傷だらけの悪魔』(17年)、映画『キスできる餃子』(18年)、ドラマ『僕はまだ君を愛さないことができる』(19年)、ドラマ『ファーストペンギン!』(22年)、ドラマ『グランマの憂鬱』(23年)などに出演。

23年6月、ボーカル&手話パフォーマー・HANDSIGNのTATSUと結婚。

エコリカリサイクルインクカートリッジについて

エコリカは全国の家電量販店などに設置している「エコリカ回収ボックス」で使用済み純正カートリッジを回収し、リユース(再使用)しているリユース・リサイクルインクカートリッジのパイオニアです。

厳しい環境基準と品質基準をクリアし、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律「グリーン購入法」「エコマーク」適合商品でもあるエコリカは、一般ユーザー・企業はもとより官公庁にも幅広く使用されています。

回収した使用済み純正カートリッジをリユース(再使用)しているので、プリンターとの相性もよく、もちろん純正品との混在使用もOK。

高品質だけでなく、もしもの保証制度など万全のサポート体制で、安心できるブランドとして創業以来、互換インクカートリッジでシェアNo.1※の愛顧をいただいています。

※第三者機関による全国の有力家電量販店の販売実績をもとに自社集計(2005年〜現在)

