練習見学やオリジナルグッズ付き！近江トラベル「滋賀県・彦根発　夜行バスで行く埼玉西武ライオンズ応援バスツアー」

近江トラベルは、2024年4月12日(金)から出発の「滋賀県・彦根発 夜行バスで行く埼玉西武ライオンズ応援バスツアー」を販売中です。

出発日 :2024年4月12日(金)

ご旅行代金 :お一人様 12,600円

旅行条件 :最少催行人数 25名

運輸機関の種類:近江鉄道・湖国バス

<ツアー参加特典>

・普段は見ることができない埼玉西武ライオンズの練習見学

・参加者全員にライオンズグッズプレゼント

・観戦チケット(内野指定席A)付き

・選手プロデュース弁当付き

・抽選で選手サインプレゼント

・お子さま(中学生以下)特典あり

・添乗員が同行します。

<ツアー行程>

彦根駅東口(23:00) 〜 名神・新東名 〜 ベルーナドーム(翌9:15頃) … ライオンズの練習見学(10:00〜) … 昼食・始球式(12:00頃) … 試合観戦(vs福岡ソフトバンクホークス) 〜 新東名・名神 〜 彦根駅東口(0:00頃)

確定した出発時間につきましては、7日前を目安にご連絡します。

■案内

・出発日の前日より起算して、10日前よりキャンセル料が発生します。

・バスなど交通機関の都合・天候・現地事情により、旅程などが変更になる場合があります。

・お客さまからお預かりする個人情報につきましては、同社個人情報保護方針に則り厳正に取り扱います。

・写真は、すべてイメージです。

■お申込みについて

WEBよりお申込みを受け付けます。

※お電話では申込を受け付けておりません。

※先着順となります。

Web予約はこちら

https://www.ohmitetudo.co.jp/travel/tour/seibulions2023/

