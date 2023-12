台湾に住む20歳の女性の腎臓に今月上旬、多数の結石があることが判明し緊急手術が行われた。回収された結石は300個以上になったそうで、医師らを驚愕させた。台湾のニュースメディア『ETtoday新聞雲』などが伝えた。

台湾南西部の台南市にある「奇美醫院」の救急外来に8日、20歳の女性が高熱と右腰部の痛みを訴えて訪れた。医師が診察したところ、女性はほとんど水を飲まず、代わりにタピオカティ、フルーツジュース、アルコールなどを口にしてきたそうで、右の腎臓が酷く腫れていた。

その後のレントゲン検査では、女性の右の腎臓に大量の結石があることが分かり、CTスキャンでは右腎盂内が0.5〜2センチの結石で満たされていることが判明した。

こうして女性にはまず抗生剤が投与され、泌尿器科の林才揚医師(Dr. Lin Caiyang)が中心となり緊急手術が行われた。

手術は大きくて硬い結石を確実に摘出できる「経皮的腎結石破砕術(PNL)」で行われ、林医師は女性の背中から小さな穴を開け、腎臓内に内視鏡を入れて結石を砕石すると、細かくなった結石を取り出した。

手術は約2時間を要したそうで、取り出された結石は約300個以上にもなり、林医師は「まるで小さな蒸しパン(小饅頭)のようでした。女性に腎臓結石ができた原因は一つだけではないと考えられます」と述べていた。ただし女性の経過は良好で、数日間入院した後に帰宅しているという。

なお腎結石は、水分摂取量が少ない、食生活が偏っている、運動不足であるといった生活習慣が原因となるほか、代謝の異常、尿管狭窄や前立腺肥大などの尿路通過障害、骨粗鬆症や脂質異常症などの結石をおこしやすい病気によって引き起こされるそうだ。

ちなみに過去にはインドで、激痛で病院に駆け込んだ男性の腎臓から156個の結石が摘出されていた。結石は2年かけて蓄積されたとみられるという。

