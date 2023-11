世界で愛される「セサミストリート」の世界初となるオフィシャルストア「SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット)」が誕生!2023年11月30日(木)、サンシャインシティ(東京・池袋)の専門店街アルパ1階にオープンする。

【画像】セサミストリートマーケットではワークショップも開催

今回オープンする世界で唯一となるオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」は、「セサミストリート」を通して未知の世界や普段触れることのないものへの発見や気づきが広がる空間、「Discover Sesame Street World」がコンセプト。約100坪の店内はワークショップ、物販、カフェで構成され、ショッピングを楽しみ、カフェでくつろぎ、遊びながら感性を育むことができるそう。

■ワークショップ

大人から子どもまで楽しめる、セサミストリートマーケットでしか体験できない新感覚のワークショップを定期的に開催。体験内容に合わせて、店舗外へも飛び出しいろいろな場所で実施される予定だそう。体験を通じて感性を磨こう!

■ショップ

同店限定のぬいぐるみやトートバッグなど定番の雑貨をはじめとする約200点を販売。人気ブランドとのコラボアイテムやシーズナル商品も、順次展開予定だ。

■カフェ

セサミストリートに登場するカラフルなキャラクターたちをモチーフにしたドリンクやフードがラインナップ。シーズンごとの期間限定メニューも登場するほか、手土産にもぴったりなお菓子BOXなども販売される。

オリジナルグッズやワークショップ、カフェメニューの情報など続報が待ち遠しい!

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C)2023 Sesame Workshop.(R) Sesame Street.(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. All rights reserved.