バンダイが展開する、マスコットが出てくる入浴剤「びっくらたまご」と、人気珈琲店の「コメダ珈琲店」がコラボレーション!

「コメダ珈琲店」看板メニュー「シロノワール」など、全6種のマスコットが入った入浴剤「びっくらたまご コメダ珈琲店」が発売されます☆

バンダイ「びっくらたまご コメダ珈琲店」

販売開始日:2023年10月30日(月)

価格:495円(税込)

セット内容:マスコット入り入浴剤 1個

販売店舗:全国の量販店・ドラッグストア、玩具店、家電量販店の日用品売場・玩具売場 ほか

発売元:株式会社バンダイ

創業から55年を迎える、国内外にコメダグループ1,000店舗を展開する人気老舗珈琲店「コメダ珈琲店」

そんな「コメダ珈琲店」と、シリーズ登場から21年を迎えたマスコットが出てくるエンターテインメント入浴剤「びっくらたまご」がコラボした「びっくらたまご コメダ珈琲店」が発売されます!

黄色い炭酸ガス入浴剤を湯船に溶かすと、ミックスフルーツの香りが広がり、しばらくすると入浴剤の中からコメダ珈琲店の人気のメニューのマスコットが出てくる「びっくらたまご コメダ珈琲店」

ミックスフルーツの香りのお湯で、お風呂で「もっとくつろぎ」を感じられる素敵な体験が楽しめる「びっくらたまご」になっています。

看板メニュー「シロノワール」や「シークレット」など全6種の中からどの人気メニューマスコットが出てくるかはお楽しみです☆

コメダブレンド

厳選した豆からじっくり丁寧に抽出したコメダ珈琲店伝統の味が堪能できる「コメダブレンド」

コメダ珈琲店のロゴプリントが特徴のカップとソーサーは、取り外せる仕様になっています。

シロノワール

あつあつひえひえの温度差が楽しい、コメダ珈琲店の名物デザート「シロノワール」

トッピングしたアイスとサクランボや、ふんわりとした生地もしっかり再現されています。

カツパン

揚げたてのサクサクビッグカツとキャベツを豪快にサンドした、ボリューム満点な「カツパン」

断面もしっかり色付けされた、食欲をそそるフィギュアです。

クリームソーダ

懐かしのクリームソーダを、見た目もかわいいブーツグラスで提供している「クリームソーダ」

グラスに落とした氷やソフトクリームのうずまきなど、ディールにこだわった「びっくらたまご」です。

かき氷(いちご)

季節限定メニューとして毎年登場している、定番人気の「かき氷(いちご)」

氷はもちろん、トッピングのアイスやスプーンの質感まで再現されています。

上記で紹介した5種のほかに封入される「シークレット」にも注目です☆

「コメダ珈琲店」の人気メニュー全6種が登場する、マスコット入り入浴剤。

2023年10月30日より販売が開始される、バンダイ「びっくらたまご コメダ珈琲店」の紹介でした☆

© 2023 KOMEDA Co., Ltd.

※「びっくらたまご」はバンダイの登録商標です

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

