米歌手でラッパーのポスト・マローン(28)が、ダイエットによって激やせした姿をSNSに披露した。ポスト・マローンは炭酸飲料を止めるなど食生活の改善により、25キロの減量に成功したという。そんな彼の姿に、ファンからは「スリムでカッコいい」「いったい何が起こったんだ?」と驚きのコメントが寄せられた。

ポスト・マローンが現地時間8月29日に自身のInstagramを更新し、鏡の前でポーズをとる自撮りショットを披露した。

ホテルとみられるバスルームに立つポスト・マローンは、黒いシャツとレザージャケットを羽織り、同色のスリムジーンズとブーツを合わせている。頭には黒いベースボールキャップを被り、スマートフォンを片手に持ちながら、鏡に向かってポーズをとっている。

顔には顎髭を生やしているものの、その輪郭は以前よりもシャープで、体型もスリムになったことが明らかに分かる。

ポスト・マローンは、そんな自分自身について「チュンガス・フォン・バトルパス総督(Viceroy Chungus VonBattlepass)を紹介する」とジョークを記した後、「みんなを愛してる」とメッセージを添えた。

この投稿は、3日間で240万件以上の「いいね!」がついたほか、フォロワーからはこのようなコメントが寄せられた。

「いったい何が起こったんだ? 彼が小さくなったぞ。」

「スリムでカッコいいよ!」

「どうして、そんなに痩せたわけ?」

「どちらかというと、ぽっちゃりしていた頃の方が好きだったな。」

ポスト・マローンは2022年5月、婚約者との間に第1子の娘が誕生している。今年の4月28日には、父親になったことをきっかけにダイエットを始めたと自身のInstagramで明かしていた。

当時の投稿では、「多くの人から体重が減ったことについて聞かれたよ。ステージのパフォーマンスについてもだ。公演は楽しいし、これほど健康だと感じたことはなかった」と綴ると、こう続けていた。

「パパとしての生活がスタートしてから、炭酸飲料を止めて、身体に良いものを食べる決意をした。そうすれば小さな天使ともっと長く一緒にいられるだろうから。」

さらに8月8日には米劇作家ジョン・ローガン(59)のポッドキャスト『ジョン・ローガン・エクスペリエンス』にゲスト出演した際、「炭酸飲料は本当にダメだ。すごく美味しいけど、ダメなんだよ」と言い、炭酸飲料を止めるダイエットをしたことを話した。

しかし完全に止めたわけではないようで、「コンサートが大盛況だった時は、ちょっとやんちゃな気分になるかも。そうなったらコカ・コーラに氷を浮かべて飲むだろう」と語った。

ポスト・マローンはダイエットを始めた時期を明らかにしなかったものの、これまでに55ポンド(約25キロ)の減量をしたと告白した。彼によると、炭酸飲料を止める決意をする前は体重が240ポンド(約109キロ)だったが、食生活の変更後は体重が185ポンド(約84キロ)になったそうだ。

