車に撥ねられ、命を落とした猫を埋葬しようとする犬の慈しみ溢れる行動がTikTokに投稿され、人々の涙を誘っている。犬と猫は直前まで行動を共にしていたそうで、2匹の友情に多くの人が心を震わせる一方、動物行動学の専門家は「それほど感傷的な行動ではない」との見解を示しているようだ。マレーシアのニュースサイト『SAYS』が伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

先月30日、TikTokユーザー「inner thoughts」さんが投稿した1本の動画が再生回数1900万回を超えた。

動画は1匹の犬がぐったりとした猫の亡骸を口に咥え、地面に穴を掘っている様子を捉えたものである。撮影場所は不明であるが、穴を掘っているのは道路の脇に作られたコンクリートの花壇であろうか。花壇には何も植えられていないようで、犬は器用に前足を使って土を掘り進めていく。

そして、十分な深さの穴ができると、犬はゆっくりと猫の亡骸をその中に降ろし、今度は鼻を使って優しく上から土をかけ始めた。その姿には哀愁が感じられ、まるで別れを惜しみながら、友人を埋葬しているような行動だ。

投稿者の「inner thoughts」さんは動画に添えられたコメントにて、動画撮影当時の様子をこのように明かしている。

「これは今日、私が道路を渡っているときに目撃した光景です。犬と猫が並んで立っているのが見えました。」

「2匹が道を渡るのを眺めていると、悲しいことに猫が車に轢かれてしまったんです。」

「犬は泣き声を上げるように唸ると、猫の体を取り戻すべく我慢強く待ち、道路を渡って猫の亡骸を掴みました。」

「あとはご覧の通りです…まさかこんな光景を目撃するなんて。」

この動画がTikTokにて公開されるや否や、犬の行動に感動した人々から以下のようなコメントが続々と寄せられた。

「動物も人と同じく、悲しみに暮れるのよ。私の猫も他の猫が亡くなったとき、一晩中鳴いていたわ。動物にも他の動物を尊ぶ心がある。」

「今日、この動画を見るまでこんなこと考えたこともなかったけど、輪廻転生ってあるのかも。この犬の行動は人そのものだわ。」

「なんて悲しいの。悲劇の映画を見ているみたい。」

「この犬をぜひ引き取りたい。」

「なんて可愛そうなの。ベストフレンドを失ってしまったのね。」

人々が犬の行動にこのような感動の声を寄せる一方で、米ニューヨーク在住で動物行動学の専門家ピーター・ボルチェルト氏(Peter Borchelt)は「人々が思うほど感傷的な行動ではない」と指摘する。

「友達である猫の死に心温まる行動をしたというよりは、単に死んだ動物の肉を“保存”しようとする行動ですね。」

「これは(犬の)興味深い行動の典型的な例なんですが、このような姿が動画に収められることは中々ないですし、その様子がとても素敵だったので、みんな大騒ぎしてしまったんですね。」

「私たち人間はこの動画を見て、『なんてこった、この犬は私たちが人を埋葬するようにこの動物を埋葬しているんだ』と言うんです。しかし、犬と人間では、その行動の意味するものが全く違うのです。」

また、人々の中には「猫を土の中に保存しておいて、後で食べに来るんだろう」といった可能性を指摘する者もいたが、ボルチェルト氏は「必ずしも、この犬が後で猫を食べに戻ってくるとはかぎりません」と以下のように続けている。

「でも、この行動が(犬の)本能的なものの一部であることに変わりありません。ここに肉がある、ここに骨がある、それを埋めようってね。」

とはいえ、犬がこれまでに人や他の動物の死に対して強い愛着や深い悲しみを示すような行動を幾度となく見せているのも事実だ。

過去には、飼い主の死後、お墓の前から全く動こうとしない犬や、親友犬との別れを悲しむ犬の姿が人々の涙を誘っていた。

画像は『inner thoughts 2023年1月30日付TikTok「I just witnessed this today as i was passing the road.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 YUKKE)