タイドラマ『That’s My Candy』と『Manner of Death/マナー・オブ・デス』が、それぞれ10月10日(月)と10月25日(火)から 動画配信プラットフォームのTELASAにて全話一挙見放題配信される。

『That’s My Candy』は付き合って3年目の記念日を迎えた大学生のジンと看護師のガイの物語。最近心がすれ違い気味の二人だがある日、ガイは不思議な夢を見る。なんでも願いが叶うと、3つのキャンディーを正体不明のおじさんに渡されることをキッカケに動く、カップルのケンカから仲直りまでを描く。

主演カップルは『2Moons』『Gen Y』『Gen Y 2』『Close Friend』『Close Friend2』の過去5作品にわたって主演カップルを務めてきたキムモンとコプターが演じた。

もうひと作品の『Manner of Death/マナー・オブ・デス』は、ライムサスペンスの中に法医学者と容疑者の恋愛を盛り込んだ作品。主演を演じたのは、「MaxTul(マットゥン)」の愛称で親しまれるトゥとマックス。二人は2016年に放送されたドラマ『Bad Romance』での共演を皮切りに『Together With Me』、『Together With Me : The Next Chapter』と3作品連続で同じ配役でカップルを演じてきた。共演4作目となる同作では、正義感の強い法医学者バンと裏の顔を持つ最有力容疑者のテーンという難しい役柄に挑戦し、これまで培われてきた演技力と彼らだけが織り成せる空気感で視聴者を魅了した。