【Netflix海外ドラマ】2022年10月配信ラインナップ | デル・トロ監督のホラーアンソロジーが開始

ハロウィンシーズンの10月はギレルモ・デル・トロの本格アンソロジーや『ミッドナイトクラブ』などの新作ホラーが続々登場。さらにゾーイ・サルダナ主演のロマンスドラマ『フロム・スクラッチ〜愛のレシピをもう一度〜』にも注目!

2022年10月、Netflixで配信開始の作品は以下の通り。(2022年9月のラインナップ一覧はこちら)

10月5日(水)より独占配信。

1997年に中央ヨーロッパを襲った大洪水“ミレニアム洪水”を初めて題材にした全6話のリミテッドシリーズ。

大きな決断を迫られる科学者や地方自治体の職員などにフォーカスしながら展開するストーリーは、実際の被災者や目撃者に話を聞いて再現されたもの。そのリアルさは未曽有の大災害に直面する恐怖や緊張感を思い起こさせる。クリエイターを務めるのは『オーバー・ザ・リミット 新体操の女王マムーンの軌跡』のアンナ・ケピンスカ。出演者には、アグニェシュカ・ズレフスカ(『泥の沼』)、トマシュ・シューハルト(『ヒヤシンスの血』)、イレネウシュ・チョプ(『Broad Peak/ブロードピーク』)ら。

10月5日(水)より独占配信。

コパ・アメリカで3度の得点王に輝いたペルー代表のサッカー選手パオロ・ゲレーロを主人公にした実話に基づくヒューマンドラマ。ペルー初のNetflixシリーズで、ワールドカップ数か月前に薬物検査で陽性結果が出てしまい、出場が危ぶまれた出来事を中心に描く。11月にW杯が迫る今、注目の一作。キャストには、フランセスク・ガリード(『情熱のシーラ』)など。

10月7日(金)より独占配信。

英Channel 4製作の大人気青春シットコム『デリー・ガールズ 〜アイルランド青春物語〜』のファイナルシーズンがついに配信開始!

1話25分弱で展開する本作の舞台は、北アイルランド問題が終結を迎えようとする1990年代。カトリック系の私立高校に通う5人を中心に描いたシットコムだが、マイペースかつ型破りな女子高生たちが生み出す普通の笑いが高く評価され、シーズン1放送直後に新シーズンへと更新されていた。思春期真っただ中のエリンたち5人組の高校生活の結末はいかに…!

10月7日(金)より独占配信。

主人公のホン・ジヒョがUFOクラブに所属するメンバーの力を借りて恋人の行方を探す物語。『ヴィンチェンツォ』や『楽園の夜』のチョン・ヨビンや『スウィンダラーズ』のナナなどが出演。

10月7日(金)より独占配信。

ミッドライフ・クライシスこと中年の危機に差し掛かった50代所帯持ちの男が人生を意味あるものにしようと決意!しかしその道のりは簡単ではなく…というコメディ。主演はNetflix映画『アジズのジレンマ』でも同じく中年の危機に悩まされる男を演じたエンギン・グナイデン。

10月7日(金)より独占配信。

『真夜中のミサ』『ザ・ホーンティング・オブ・ブライマナー』『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』などのクリエイター、マイク・フラナガンがクリストファー・パイクの原作を映像化したスリリングなミステリー。舞台は若い末期患者のためのホスピス。次にこの世を去った一人は、あの世からサインを送ろうという約束を交わし… ハロウィンシーズンにぴったりな1本。

