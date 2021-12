『HAWAII FIVE-0』あの人、『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』に出演決定

ニューヨークを舞台に、警察一家が難事件に挑むクライム・サスペンスドラマ『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』。現在本国アメリカで放送中のシーズン12に『HAWAII FIVE-0』のあの人が出演することがわかった。米Cinema Blendが報じた。

『ブルーブラッド』の主人公レーガン一家はニューヨーク市警の誰もが知る警察官家族。かつて祖父ヘンリーが市警トップの本部長を務め、現在はその息子フランクが同じ役職についている。フランクの長男ダニーは特捜課の刑事、末っ子ジェイミーはパトロール警官として活躍し、長女エリンは地方検事補として法秩序の維持に努めている。本作はそんな彼らがニューヨーク市民を凶悪犯罪から守るため、信頼できる家族として互いに力を合わせていく、犯罪捜査ドラマ×ファミリードラマだ。

その最新シーズンに登場する新たなゲストスターを発表したのは、ダニー・レーガン役のドニー・ウォールバーグ。先月12日、自身のInstagramにジミー・バフェットとの2ショット写真を投稿したドニーは、「『ブルーブラッド』の新作の撮影でレジェンドのジミーと一緒に楽しい時間を過ごした!彼は最高の男だよ!」と綴り、ジミーとの共演を報告した。

DONNIE WAHLBERG(@donniewahlberg)がシェアした投稿

南の島でゆっくりと暮らすライフスタイル「アイランド・エスケービズム」として知られる伝説的ミュージシャンのジミーは、2011年から2020年まで計7回『HAWAII FIVE-0』にゲスト出演。ヘリコプターパイロットのフランク・バマという役を演じていた。音楽業界で名を馳せてきたジミーだが、実は2015年の映画『ジュラシック・ワールド』にカメオ出演したことが話題になったこともある。

今回、『HAWAII FIVE-0』以来のドラマ出演となるジミーだが、どんな役でいつ登場するのか、詳細は明らかになっていない。

『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』は米CBSにてシーズン12が放送中。日本ではFOXチャンネルにてシーズン3が放送中、Huluでシーズン10まで配信中。(海外ドラマNAVI)



『HAWAII FIVE-0』シーズン6 (C) 2015 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.