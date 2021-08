『SATC』ジョン・コーベット結婚していた

大人気ドラマ『SEX AND THE CITY』(以下『SATC』)。その続編『And Just Like That...』への出演も決定しているジョン・コーベット(エイダン・ショウ役)が結婚していたことがわかった。米Peopleが報じている。

ジョンは、ジェリー・オコンネル(『スタンド・バイ・ミー』)が司会を務めるトーク番組『The Talk(原題)』に出演した際、長年のパートナーであるボー・デレク(『CSI:マイアミ』)と昨年結婚していたことを明かした。

「ジェリー...。言い忘れていたなんて信じられないけど、去年のクリスマスの時期に結婚したんだ。ボーと結婚したんだ!」続けて、「かなりプライベートな人間だから発表もしなかった。友人や家族はみんな知っていたけど、公に言うのは初めてだよ。本当に機会がなかったからね。でも君は僕の友達だしね。今は全米、あるいは世界中にこのことが伝わっているよね」と述べた。

結婚に踏み切った理由として、「交際期間20年で結婚を決意した僕たちは、2020年を誰もが振り返って嫌がるようなことにはしたくなかった。"何か一つでも良いことをしよう "と考えたんだ」と締め括った。

1979年の映画『テン』で知られるボーは202年4月のFOXニュースのインタビューにて、なぜ結婚しないのかという理由を語っていた。「新しい家族を持ち、子どもを産んで家族という木の枝を育て伸ばしていくのは明らかに素晴らしいコミットメントであり、意味のあることだと思います 。でも、私たちの人生は、まだそうではありません」その後、2002年に初めて交際を始めた時について、「ただ魅力的で、心地よかった」と話している。

「彼はいつも私を笑わせてくれます。生命力に溢れ、喜びに満ちている人なんです。私は惹かれるようになり、今でも同じ気持ちです。私たちは一日一日を大切にしていますし、今もそうです。そして最近は少しずつ落ち着いてきています」

ジョンは過去にボーの結婚観に共鳴し、2016年にハフィントンポストに「成功する恋愛の秘訣は、まったく結婚しないことだ」と語っていた。「結婚するな。離婚した友人がたくさんいるんだ。結婚するとそれが全てになってしまうんだ。秘訣はただ一緒にいることを楽しむことだと思うんだよ」

20年間結婚せずに仲良く過ごした二人なら、今後も楽しく過ごしていけることだろう。ジョン&ボー、ご結婚おめでとう!(海外ドラマNAVI)



Photo:

ジョン・コーベット&ボー・デレク©NYKC/FAMOUS