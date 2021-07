『ドクター・フー』シーズン13に『ゲーム・オブ・スローンズ』あの人が出演

「Comic-Con@Home」に参加した『ドクター・フー』の製作総指揮クリス・チブナルが年内放送予定のシーズン13に『ゲーム・オブ・スローンズ』のあの人が出演すると明かしたと、Radio Times.comが伝えている。

7月23日から25日にかけてサンディエゴ・コミコン主催で開催された「Comic-Con@Home」。そのパネルの中で、シーズン13に関する情報の数々が発表された。新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受けた撮影スケジュールの遅延を経てようやくやってくる待望のシーズン13は間違いなく楽しめる大興奮のシーズンになりそうだ。

内容の詳細はまだ明かされていないものの、新キャストとしてのグレイ・ワーム役でお馴染み、ジェイコブ・アンダーソンが参加することが明らかに。加えてコメディアンとしても活躍する俳優ジョン・ビショップ(『Skins -スキンズ』)も新たに参加する。

パネルには参加できない代わりに心温まるビデオメッセージを届けたジェイコブ。その中でVinderというキャラクターを演じることを明かしたほか、主演ジョディ・ウィッテカーや他のキャストとの共演エピソードを語った。

「まさに夢のようだ。本当に子どもの頃からの憧れだった『ドクター・フー』に参加することができて、さらに前にも一緒に仕事をしたことがあるジョディやチブナルと素晴らしい時間を共に過ごすことができた。マンディップ(・ギル)とジョンに会えて夢が叶ったよ」

演じるキャラクターのVinderという名前以外、詳しいことはまだわからないが、ジェイコブにとってこれまで演じてきた中でも特にお気に入りのキャラクターであると言えそうだ。

その他のキャラクターについても質問されたチブナルだが堅い口を閉ざしたまま、ファンを焦らせた。「明かすことはできない。なぜなら多すぎるから。言えることは、たくさんの素晴らしいゲストがシーズンに渡って登場してくれて、中には複数回に渡って登場するということだ。これは『ドクター・フー』では珍しい」

新しい魅力を兼ね備えて帰ってくる『ドクター・フー』シーズン13を見られる日が待ち遠しい。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

(C)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.