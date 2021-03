【Huluランキング】『ウォーキング・デッド』強し！硬派な医療ドラマが参戦（3月16日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、3月10日(水)から16日(火)までの1週間で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー作品部門、韓国ドラマ作品部門、それぞれでどんな番組が注目されているのかをチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『呪術廻戦』

2.『君と世界が終わる日に』

3.『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』

4.『レッドアイズ 監視捜査班』

5.『ウォーキング・デッド』

6.『進撃の巨人』

7.『転生したらスライムだった件』

8.『中高一貫!! キメツ学園物語』

9.『Dr.STONE』

10.『名探偵コナン』





海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『ウェントワース女子刑務所』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『コード・ブラック 生と死の間で』

5.『FBI:特別捜査班』

6.『レジェンド・オブ・トゥモロー』

7.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

8.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

9.『刑事コロンボ』

10.『デビアスなメイドたち』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『トーキング・デッド』

2.『潜入! ブラックマーケットの実態』

3.『仰天! 海の底まる見え検証』

4.『マーサの楽しい料理教室』

5.『グレイテスト・ダンサー』

6.『ブリティッシュ ベイクオフ』

7.『ワイルド・ハンター』

8.『古代の宇宙人』

9.『ジェイミー・オリヴァーの簡単レシピ! 食材5つでおいしい料理』

10.『スネーク・シティ』

アジアドラマ作品トップ10

1.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

2.『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』

3.『私のIDはカンナム美人』

4.『スイート6ストーリーズ 〜契約恋愛〜』

5.『サークル:繋がった二つの世界』

6.『花郎〈ファラン〉』

7.『トンイ』

8.『僕は彼女に絶対服従 〜カッとナム・ジョンギ〜』

9.『SKYキャッスル 〜上流階級の妻たち〜』

10.『相続者たち』

先日からシーズン10の追加エピソードが配信された『ウォーキング・デッド』が好調だ。週間ランキングの総合部門で前週(3月3日〜9日)4位に入ると、今回も5位と上位をキープしている。

海外ドラマ部門のトップはもちろん『ウォーキング・デッド』。そして『ARROW/アロー』や『THE FLASH/フラッシュ』と同じDCドラマである『レジェンド・オブ・トゥモロー』が、前週に圏外から3位に入っていたが、この週も6位につけている。そこへ新たに登場したのは、医療ドラマ『コード・ブラック 生と死の間で』。患者数がERの許容量を超えることを意味する緊急事態、「コード・ブラック」が毎日のように発生する病院を舞台にした、硬派な作品だ。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、『ウォーキング・デッド』のキャストやスタッフが作品の舞台裏を語る人気トーク番組『トーキング・デッド』が3週連続の首位。それに続いたのはナショナルジオグラフィックのドキュメンタリー2本で、世界各地に存在する麻薬や銃、トラを取引するブラックマーケットを追う『潜入! ブラックマーケットの実態』が2位、伝説の古代都市、ナチスをめぐる物語などの海底に眠るミステリーを3次元CGアニメーションで描き出す『仰天! 海の底まる見え検証』が3位に入った。

アジアドラマ部門の首位は相変わらず『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』で、これで5週連続。次点が『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』という構図も変わらない中、一旦トップ3から陥落していた『私のIDはカンナム美人』はその後徐々に盛り返し、再びトップ3に返り咲いている。(海外ドラマNAVI)

