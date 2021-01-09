¿û¼óÁê¥è¥¤¥·¥ç¤ÎÊó¥¹¥Æ¡¦ÉÙÀî¥¢¥Ê¤Ë¡ÖÕ»¤Ó¤¹¤®¡×ÈãÈ½¡¡¹âÅÄ±äÉ§¤â¡ÖÂÀ¸Ý»ý¤Á¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¸µ³ÊÆ®²È¤Î¹âÅÄ±äÉ§¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£¸Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢¿ûµÁ°Î¼óÁê¡Ê£·£²¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ËÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡À¸ÊüÁ÷Á°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¿û¼óÁê¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ò¤ÃÇ÷¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¸½¾ì¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ë¤Ï¡Ö°å»Õ¤Î¿Í¤¬¥³¥í¥ÊÉÂ±¡¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¤ÏÊä½õ¤òÇÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢Ì±´ÖÉÂ±¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤ÎÉÂ¾²¤ò¤¼¤ÒÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÉÙÀîÍªÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£´£´¡Ë¤ÏËÁÆ¬¡¢¿û¼óÁê¤òÁ°¤Ë¡ÖÁíÍý¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢µÙ¤ßÊÖ¾å¤Ç¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÏ«¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤â¡ÖÉÙÀî¤µ¤ó¡¢Õ»¤Ó¤ê¤¹¤®¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ¤âÆ±ÊüÁ÷¸å¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¡Ö¿û¤µ¤ó¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Þ¤¯¤ëÉÙÀî¤¯¤ó¡¢ÂÀ¸Ý»ý¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÂç¿Í¤·¤¯¤Æ¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÙèÙé¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¹ñÌ±¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢°û¿©¶È¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¥³¥í¥ÊÂÐ±þÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤¬ËþºÜ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¡¼¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Í¡¼¤Ê¡×¤È¤·¤¿¡£