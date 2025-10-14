新たな「カローラ」をチラ見せ JMSで公開？トヨタは2025年10月13日、オウンドメディア「トヨタイムズ」の生放送において、同日より始動した「新プロジェクト」の詳細を明らかにしました。そこで公開されたトヨタの新CMには、「カローラ」の車名が付された新型モデルの姿が映っていました。一体どのようなクルマなのでしょうか。これが新しい「カローラ」だ！（画像：「トヨタイムズ」動画より）【画像】「ええぇぇ…！」 これ