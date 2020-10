『THE FLASH／フラッシュ』あるキャストが、「予定より早く降板させられた」と明かす

米CWのDCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』シーズン2でパティ・スピヴォット刑事を演じたシャンテル・ヴァンサンテンが、「予定よりも早くシリーズを降板させられた」と明かした。

『THE FLASH』シーズン2で主人公バリー・アレン(グラント・ガスティン)と交際していたパティは、大学で学ぶため町を出ることを決断、そして彼がフラッシュだという事実を知り、第11話「リバース・フラッシュ、再び」でセントラル・シティを去った。この一連の流れは突然と思ったファンも多かっただろう。

米TV Lineのインタビューに答えたシャンテルは、『THE FLASH』で中心となる恋物語はバリーとアイリス(キャンディス・パットン)で、パティとの関係は一時的なものだとわかっていたという。しかし実際のところ、バリーとパティの交際はもう少し長く続くはずだったが、シャンテルが他のドラマシリーズへの出演が決まったことで、少し状況が複雑になったと明かした。

Shantel VanSanten Opens Up About Her Truncated Run on October 13, 2020