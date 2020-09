Lego

日本では今年7月に発売された「レゴ スーパーマリオ」のレゴマリオは、各種センサーやBluetoothが搭載され、現実のブロックやクリボーを認識してゲームを成立させる一種のコントローラーとなっています。

その仕組みを利用し、「レゴマリオでスーパーマリオを操作してプレイする」改造マニアが登場しました。

これは「ハードウェアハッカー」を名乗るTwitterユーザー@r1ckp氏がやったこと。「スーパーマリオブラザーズ」のエミュレータ(Mac上のLinux仮想マシン上)を使い、レゴマリオを物理コントローラーとして画面内のマリオを操作するのに成功しています。

Wrote some code to use the #legosupermario to play #SuperMario pic.twitter.com/LOuECESPgT

公開された動画内では、レゴマリオを前後に傾けて移動し、持ち上げてジャンプ。少しラグはあるものの、ブロックを叩いたりクリボーを難なく踏んづけています。火の玉を撃ったり土管に入る場合は画面外のブロックを踏みつけたり、土管ブロック上に置く手間がかかりますが、それもまたゲーム画面の内と外がシンクロする趣があります。

Some people asked for it, so here's how shooting and pipes work pic.twitter.com/OACZYurh5u