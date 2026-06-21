◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦に先発し、初回は無失点で上々のスタートを切った。先頭のウォードは初球で三ゴロに仕留めると、続くヘンダーソンも遊ゴロ。３番アロンソには四球を与えたが、４番バサロは一ゴロで切り抜けた。前日は欠場していた大谷翔平投手は第２