台風7号（メーカラー）は、21日午前9時現在、フィリピンの東の海上にあって、1時間に20kmのスピードで西北西に進んでいます。中心気圧は990ヘクトパスカル。中心付近の最大風速25m、最大瞬間風速は35ｍ、半径280km内が風速15m以上の強風域となっています。 ＜画像で確認する＞台風周辺の雨風シミュレーション／主要都市16日先までの天気など 今後、あす22日（月）には「強い勢力」となる見込みで、その