台風7号（メーカラー）は、21日午前9時現在、フィリピンの東の海上にあって、1時間に20kmのスピードで西北西に進んでいます。中心気圧は990ヘクトパスカル。中心付近の最大風速25m、最大瞬間風速は35ｍ、半径280km内が風速15m以上の強風域となっています。

＜画像で確認する＞台風周辺の雨風シミュレーション／主要都市16日先までの天気など

今後、あす22日（月）には「強い勢力」となる見込みで、その後、最大瞬間風速は55mまで発達すると予想されています。

そして、25日（木）には沖縄の南まで進んでくる見込みです。

今後の台風情報にご注意ください。

▼台風7号周辺の雨風シミュレーション（26日まで）

▼日本列島の雨風シミュレーション（あす月曜日午後9時まで）

▼全国主要都市の16日先までの天気

▼全国の週間天気予報

21日09時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯15度30分 (15.5度)

東経133度10分 (133.2度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域 北東側 390 km (210 NM)

南西側 280 km (150 NM)

21日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯16度40分 (16.7度)

東経131度00分 (131.0度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

暴風警戒域 全域 150 km (80 NM)

22日09時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯17度30分 (17.5度)

東経128度35分 (128.6度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)

23日09時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯18度20分 (18.3度)

東経125度30分 (125.5度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 965 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

暴風警戒域 全域 270 km (145 NM)

24日09時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯19度40分 (19.7度)

東経124度20分 (124.3度)

進行方向、速さ 北西 ゆっくり

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)

25日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯21度25分 (21.4度)

東経123度40分 (123.7度)

進行方向、速さ 北北西 ゆっくり

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 320 km (175 NM)

暴風警戒域 全域 420 km (225 NM)

26日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯23度10分 (23.2度)

東経124度40分 (124.7度)

進行方向、速さ 北北東 ゆっくり

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 460 km (250 NM)