ブラジル代表は現地６月19日に、北中米ワールドカップのグループステージＣ組の第２節で、ハイチ代表と対戦する。チームを率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、試合に向けて意気込みなどを語った。ブラジルメディア『globo』が伝えている。67歳のイタリア人指揮官は、「先発メンバーには何か変更があるだろう。だが、今は言いたくない」と、スタメンの修正を示唆した。初戦のモロッコ戦は１−１のドロー。「良くなかった