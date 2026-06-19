「ハイチも敬意を払わなければならない相手だ」セレソン指揮官は警戒を緩めない。チーム批判には「明確なアイデンティティを期待しないでほしい」【Ｗ杯】

「ハイチも敬意を払わなければならない相手だ」セレソン指揮官は警戒を緩めない。チーム批判には「明確なアイデンティティを期待しないでほしい」【Ｗ杯】