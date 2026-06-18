ライプツィヒは17日、オーレ・ヴェルナー監督が退任したことを発表した。クラブは同指揮官の退任について「ここ数日間、昨シーズンの徹底的な最終検証を行ってきました」と前置きした上で、「今後の課題の対処していくためには、新たな発想と異なるアプローチが必要だと考えています」と説明。来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に導いたことに感謝を示しつつ、指揮官交代に踏み切る理由を説明した。現在38歳の