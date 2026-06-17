NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で注目された白石聖（27）が、7月スタートのドラマ「一次元の挿し木」（日本テレビ系）でヒロインに抜擢された。主演はHey! Say! JUMPの山田涼介（33）が務める。大河ドラマ「豊臣兄弟！」好調の一方で…出演辞退した永野芽郁の前で“絶対口にしてはいけない”4文字「山田は多くのファンを抱えるSTARTO ENTERTAINMENTの看板タレント。中途半端な女優では到底、相手役は務まらないわけですよ」（芸能