2026年6月9日、平壌国際空港で中国の習近平国家主席（右）を見送る金正恩朝鮮労働党総書記（写真：朝鮮通信／共同通信イメージズ）中国の習近平国家主席が6月8日、北朝鮮を訪問した。習主席の訪朝は2019年以来となる。今回の中朝首脳会談では、経済協力や地域情勢について意見交換が行われたものの、朝鮮半島の非核化は主要議題として前面に出なかった。もちろん、中国が公式に北朝鮮の核保有を承認したわけではない。中国は